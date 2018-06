Akkoord over meer smartengeld voor nabestaanden omgekomen militairen Mali en Ossendrecht

Defensie heeft met de families van drie omgekomen militairen overeenstemming bereikt over het betalen van smartengeld. In eerste instantie bood Defensie de nabestaanden het standaardbedrag van 20.000 euro aan, maar met die ‘beschamende’ schadevergoeding gingen de nabestaanden niet akkoord.

Militairen dragen een kist met de Nederlandse vlag. Op vliegbasis Eindhoven zijn de lichamen van de twee in Mali omgekomen militairen aangekomen. Ze kwamen om het leven toen hun Apache-helikopter verongelukte bij een schietoefening. Foto ANP

Het betreft een akkoord met de families van twee in Mali gesneuvelde soldaten en een op de schietbaan in Ossendrecht overleden commando, zo bevestigt het ministerie woensdag. De families gaven aan zich door het ministerie in eerste instantie ‘niet goed behandeld’ te voelen. Minister Ank Bijleveld betreurde de situatie en besloot daarna persoonlijk met hen in gesprek te gaan.

De persoonlijke interventie van Bijleveld speelde een belangrijke rol in het akkoord dat na nieuwe gesprekken begin juni alsnog werd bereikt, zo laat een woordvoerder van Defensie weten. Over het exacte bedrag wil het ministerie niets kwijt. Michael Ruperti - de advocaat van de nabestaanden - was woensdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

Schietoefening

In maart 2016 stierf commando Sander Klap (35) door een fataal ongeluk tijdens een schietoefening op een trainingslocatie van de Politieacademie in Ossendrecht. Hij was op dat moment instructeur en werd geraakt door kogels van zijn cursisten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) oordeelde meer dan een jaar later dat de defensieleiding op onprofessionele wijze was omgesprongen met de veiligheid van eigen personeel. Zo was Klap als instructeur nog in opleiding en was de schietbaan niet voldoende gekeurd.

Sergeant Henry Hoving (29) en korporaal Kevin Roggenveld (24) kwamen tijdens een oefening in Mali later dat jaar - in juli 2016 - om het leven door een voortijdig ontplofte mortiergranaat. Uit een verwoestend OvV-rapport bleek later dat de slechte staat van het materiaal van het Nederlandse leger de oorzaak van het ongeluk was.

Er ontstond veel kritiek op Defensie voor zowel het gebrek aan aandacht voor veiligheid, als de manier waarop het ministerie beide zaken probeerde af te handelen. Vorige maand bereikte de weduwe van Hoving overeenstemming met Defensie over een vergoeding voor het verlies van inkomen van haar omgekomen echtgenoot. Het ministerie voert hierover nog gesprekken met de weduwen van militairen Roggeveld en Klap.