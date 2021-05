Akkoord over Europese coronapas opent deur voor zomervakantie

Een reiziger op het vliegveld van Faro in Portugal. Beeld REUTERS

Het parlement en de lidstaten bereikten donderdagavond na langdurig en gespannen overleg een principeakkoord over de coronapas. De druk was enorm: miljoenen burgers die deze zomer op vakantie willen en een toeristische sector die snakt naar inkomsten. Als gevolg van die druk liet het parlement zijn belangrijkste eisen varen. D66-europarlementariër In ’t Veld, die namens het parlement onderhandelde, noemde het optreden van de lidstaten ‘ongekend arrogant’.

Het EU-covid19-certificaat, zoals de reispas officieel heet, maakt reizen in Europa eenvoudiger als de houder gevaccineerd is tegen covid19 , over een negatieve PCR-test beschikt (minder dan 72 uur oud) of antistoffen heeft na een eerdere covid-besmetting. Het voor de burger kosteloze certificaat is feitelijk een QR-code (digitaal of in print) waaraan douaniers, agenten, luchtvaartmedewerkers en hotelpersoneel met één blik kunnen zien of iemand mag reizen of inchecken.

Het parlement eiste dat de PCR-tests gratis zouden zijn om te voorkomen dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn op kosten worden gejaagd. De Tweede Kamer vroeg deze week hetzelfde. De EU-landen – met Nederland, Duitsland, Zweden en Tsjechië voorop – wilden daar echter niet aan. Zij zagen dat als ongewenste en ongeoorloofde bemoeienis van de Europarlementariërs met nationale uitgaven. ‘Het was een granieten muur’, aldus In ’t Veld. Ook CDA-europarlementariër Lenaers had het gevoel ‘de lidstaten meer gaven om hun bevoegdheden dan om de rechten van hun burgers’.

Compromis

In het compromis dat donderdag werd bereikt staat dat de tests betaalbaar moeten zijn. Verder zal de Europese Commissie voor 100 miljoen euro aan tests inkopen en over de lidstaten verdelen.

Lidstaten houden het recht om – als de epidemiologische situatie daar volgens hen om vraagt – aanvullende nationale maatregelen te nemen zoals quarantaine of extra covidtests. Dit zeer tot ongenoegen van het parlement dat juist een eind wilde maken aan de bestaande lappendeken van nationale coronarestricties voor mensen uit andere landen. Wel moeten landen die extra restricties opleggen dat tevoren bij de Commissie aanmelden en beargumenteren.

In ’t Veld sprak na afloop van de onderhandelingen over een ‘minimaal akkoord’ dat niettemin een aantal belemmeringen voor reizen deze zomer weghaalt. ‘Als burgers meer willen roep ik ze vooral op bij hun regering aan te kloppen’, aldus de D66-politica. Het principeakkoord moet formeel nog worden goedgekeurd door de EU-landen en het voltallige Europees Parlement maar daar verwachten betrokkenen geen problemen.

Data

Nu het politieke compromis er is moeten de lidstaten en de Commissie vol aan bak om het certificaat technisch ook mogelijk te maken. De landen zijn verantwoordelijk voor de verzameling en opslag van de data over de persoon, vaccinatiedatum, gebruikte vaccin, PCR-test en antistoffen. De Commissie maakt een IT-hub, waardoor het mogelijk is dat instanties en personen in andere landen die de QR-code scannen, kunnen zien of iemand aan de eisen voldoet zonder dat de persoonsgegevens zelf zijn in te zien.

De Commissie geeft financiële en personele steun om de lidstaten te helpen bij deze omvangrijke IT-taak. De tijd dringt want eind juni begint het vakantieseizoen.