Akkoord over Europese begrotingregels onwaarschijnlijk door harde Duitse opstelling

Sigrid Kaag, minister van Financien (D66), stond eerder deze week de pers te woord na de ministerraad over de Voorjaarsnota. Beeld David van Dam / de Volkskrant

De Duitse minister Christian Lindner (Financiën) maakte zijn EU-collega’s vrijdag duidelijk dat hij het plan van de Commissie voor een nieuw Stabiliteitspact (waarin de Europese begrotingsregels zijn vastgelegd) niet zal accepteren. ‘Afgezet tegen wat Duitsland wil is dit pas een eerste aanzet. Er moeten nog grote stappen worden gezet.’ Lindner wil een verplichte schuldreductie van 1 procentpunt per jaar voor landen met een te hoge staatsschuld. De Commissie wil geen vaste schuldverlaging, maar maatwerk.

De Duitse opstelling maakt een akkoord eind dit jaar tussen de EU-landen over de nieuwe begrotingsregels onwaarschijnlijk. Lindner toonde zich relaxed over dit scenario. ‘We hebben de bestaande regels, daarop vallen we terug als we niet op tijd klaar zijn. Het is niet zo dat we in een vacuüm werken.’ Duitsland krijgt vooralsnog alleen steun van Oostenrijk.

Naleving van het bestaande Stabiliteitspact zet landen als Italië, Spanje en Frankrijk met een hoge staatsschuld en een hoog begrotingstekort onder druk om te bezuinigen. Het huidige pact houdt nauwelijks rekening met de kosten van hervormingen of investeringen in groene energie en defensie. Verder moeten landen in principe binnen twintig jaar hun excessieve schuld (alles boven de 60 procent van het bruto binnenlands product) afbouwen. De staatsschuld van Italië bedraagt ruim 140 procent, die van Spanje en Frankrijk ruim 110 procent.

‘Terugvallen op de oude weg leidt ons niet tot een beter resultaat’, zei Kaag bij aankomst van het overleg met haar EU-collega’s. De Franse minister Bruno Le Maire waarschuwde voor ‘de terugkeer van oude, inefficiënte ideeën’.

‘Goede basis’

Als het aan de Commissie ligt, stellen alle lidstaten straks een begrotingsplan voor vier jaar op. Na die periode moet de schuld lager zijn, maar daar is geen getal aan gekoppeld. Landen die investeren in de groene en digitale transitie of defensie, krijgen extra tijd om hun financiën op orde te brengen. Wel moet een te hoog financieringstekort (meer dan 3 procent) met een half procentpunt per jaar worden verlaagd.

Kaag en Lagarde noemden het Commissievoorstel ‘een heel goede basis’. Le Maire is blij dat de Commissie afscheid wil nemen van de uniforme begrotingsregels. ‘Landen zijn verschillend, dezelfde aanpak voor iedereen is achterhaald.’ Le Maire positioneerde zich lijnrecht tegenover zijn Duitse collega Lindner, met wie hij normaliter nauw samenwerkt. ‘Frankrijk is tegen de automatische reductie van schuld en tekort.’

Het Duitse Nein kan overstemd worden, maar de Commissie streeft bij een politiek gevoelig onderwerp als een nieuw Stabiliteitspact naar consensus. Kaag vreest voor ‘langdurig overleg zonder politieke wil’. ‘Ik roep iedereen op zijn beste been voor te zetten. Niet alleen zeggen wat niet kan, maar ook wat wel mogelijk is.’

Zaterdag praten de ministers verder over de netelige kwestie. Kaag benadrukt dat het huidige pact nauwelijks wordt nageleefd, aanpassing ervan kan de geloofwaardigheid ervan vergroten. Lagarde: ‘Bestendiging van de bestaande situatie is in elk geval niet wenselijk.’