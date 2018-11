Akkoord over doorstart IJsselmeerziekenhuizen Lelystad en Dronten

Entree van de spoedeisende Hulp van het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk. Beeld ANP XTRA

Het Sint Jansdal-ziekenhuis gaat de poliklinische zorg bij het MC Zuiderzee Lelystad en MC Dronten voortzetten. Daarnaast komt er ook een spoedpoli die zeven dagen per week open is. Volgens het St Jansdal-ziekenhuis wordt daarmee voorzien in ‘circa zeventig tot tachtig procent van de ziekenhuisbezoeken in Lelystad’.

De afdeling Spoedeisende Hulp blijft dicht. Dat komt door een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Voor een volwaardige spoedeisende hulp zijn een intensive care, een ok-team, een beddenhuis, een interventieradioloog, een kinderarts, 24/7 radiologie en laboratoriumfaciliteiten nodig.

Ook andere afdelingen keren niet terug. Dit najaar is in Lelystad al de acute verloskunde gestopt en overgedragen aan ziekenhuizen uit de regio.

In de komende maanden volgt meer informatie over de precieze omvang van de zorg die in de ziekenhuizen gaat worden aangeboden. Dan wordt ook duidelijk hoeveel personeel er nodig is.

‘De afgelopen weken zijn veel gesprekken gevoerd tussen St Jansdal, de curator, ministerie van VWS, gemeenten, inspectie, banken en verzekeraars’, aldus het St Jansdal in een verklaring. ‘Het St Jansdal is blij dat er na zoveel weken voorbereiding invulling gegeven kan worden aan de doorstart van het ziekenhuis.’

De MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord werden op 25 oktober failliet verklaard. Het concern kende al jarenlang financiële problemen. Dat zou onder meer komen door hoge inhuurkosten van personeel door de grote arbeidskrapte.