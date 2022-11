Akkoord op klimaattop Egypte: klimaatschadefonds voor arme landen krijgt groen licht

Beeld REUTERS

Het klimaatfonds moet arme landen helpen om de gevolgen op te vangen van klimaatgerelateerde rampen, zoals overstromingen, droogte en cyclonen (‘loss and damage’ in jargon). Het fonds vormde het voornaamste twistpunt in de klimaatonderhandelingen, die al 32 uur langer aanslepen dan het voorziene einde op vrijdagavond 18 uur. Klimaat-kwetsbare ontwikkelingslanden vragen al dertig jaar om zo’n fonds, en het thema domineerde afgelopen twee weken vrijwel alle discussies op COP27.

‘In een historische doorbraak zijn rijke landen eindelijk overeengekomen om een ​​fonds op te richten om kwetsbare landen te helpen, die aan het wankelen zijn door verwoestende klimaatschade’, zo reageerde Ani Dasgupta, de voorzitter van de gezaghebbende milieugroep World Resources Institute (WRI). ‘Dit verlies- en schadefonds zal een reddingsboei zijn voor arme gezinnen van wie de huizen zijn verruïneerd, boeren van wie de velden zijn verwoest en eilandbewoners die uit hun voorouderlijke huizen zijn verdreven. Deze positieve uitkomst van COP27 is een belangrijke stap in de richting van herstel van het vertrouwen met kwetsbare landen.’

Richtlijnen

Hoe het fonds beheerd gaat worden en welke landen moeten gaan betalen en welke landen juist geld zullen gaan krijgen, is nog niet afgesproken. Een comité zal worden ingesteld om het komende jaar richtlijnen op te stellen voor dit nieuwe fonds.

Nadat het besluit over het fonds was goedgekeurd, werden de besprekingen 30 minuten opgeschort, zodat afgevaardigden teksten konden lezen van andere maatregelen waarover nog gestemd moet worden. In de verlenging van de klimaattop moesten de bijna tweehonderd landen nog overeenstemming zien te bereiken op veel punten. Dat is uiteindelijk gelukt.

De EU vindt het resultaat toch onvoldoende, meldt Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans: ‘Dit akkoord is een te kleine stap voorwaarts.’ Ook Oxfam Novib is kritisch. De oprichting van het schadefonds is een doorbraak en het enige lichtpuntje van de VN-klimaattop, stelt de mensenrechtenorganisatie. ‘Dit fonds moet zo snel mogelijk van start gaan’, aldus klimaatexpert Hilde Stroot van Oxfam Novib.