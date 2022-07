Akkoord in zicht over export van Oekraïens graan via Odesa

Aan het front in de Oekraïense regio Dnipropetrovsk stijgt rook op achter korenvelden. Beeld AP

Rusland en Oekraïne zijn een forse stap dichter bij overeenstemming over het herstellen van de Oekraïense graanexport via de Zwarte Zee. Al na één gesprek, woensdag in Istanbul, klonken van alle kanten optimistische geluiden over de mogelijkheid van een akkoord, dat mede ondertekend zal worden door Turkije en de Verenigde Naties.

Dat zou een verrassend snel succes zijn. Wekenlang, terwijl wereldwijd de zorgen over de voedselscrisis en graantekorten toenamen, gaf met name Rusland geen krimp. Oekraïne beschuldigt de Russen ervan de haven van het Oekraïense Odesa te blokkeren, maar Moskou zei steeds dat Oekraïne het graantransport onmogelijk maakt doordat het mijnen in zee heeft gelegd, uit vrees voor aanvallen door de Russische marine.

De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei zelfs dat er volgende week al een akkoord gesloten kan worden. Andere betrokkenen waren terughoudender, maar ook bij hen overheerste de positieve toon. Secretaris-generaal van de VN António Guterres zei dat ‘meer technisch werk nog is’, maar ook volgens hem ‘is het momentum duidelijk, ik ben optimistisch’.

Duidelijk lijkt al wel dat er een coördinatiecentrum zal komen in Istanbul, bemand door militaire en technische vertegenwoordigers van de drie betrokken landen en de VN. Als er een akkoord komt, zal veel afhangen van de logistieke, technische en militaire uitwerking van de details.

Van alle kanten moet de veiligheid van de schepen worden gegarandeerd, en over wat dat betekent heeft elk zijn eigen opvatting. Bovendien wil Moskou garanties dat de (lege) schepen op weg naar Oekraïne niet worden gebruikt voor het smokkelen van wapens.

Belangrijke rol voor Turkije

Een belangrijke vraag is daarom wie de schepen gaat controleren en wie ze gaat begeleiden tijdens hun tocht. Waarschijnlijk zal Turkije daar een grote rol in spelen, ook al om geografische redenen. De schepen varen vanuit de Zwarte Zee door de Turkse zeestraten Bosporus en Dardanellen naar de Middellandse Zee, dwars door Istanbul. Volgens het Verdrag van Montreux heeft Turkije het beheer over de zeestraten.

‘Onze voorwaarden zijn duidelijk’, zei woordvoerder Pjotr Ilitsjev van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘We moeten een manier hebben om de schepen te controleren, om elke poging tot wapensmokkel te voorkomen, en Kyiv moet afzien van provocaties.’ Volgens de Turkse minister Akar is er woensdag tijdens het overleg in Istanbul al overeenstemming bereikt over ‘gezamenlijke controle’ van de schepen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei woensdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap dat ‘inderdaad serieuze inspanningen worden verricht om de wereldmarkt weer van voedsel te voorzien’ en dat ‘iets van vooruitgang is geboekt . Hij zei de komende dagen met Guterres te zullen overleggen over de details. Een volgend gesprek zal volgende week woensdag of donderdag plaatsvinden.