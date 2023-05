Akkoord Biden en Republikeinen over verhoging schuldenplafond

De Amerikaanse president Joe Biden Beeld AFP

Biden en McCarthy hadden eerder zaterdagavond (lokale tijd) een telefoongesprek van negentig minuten om de deal te bespreken. De exacte details over wat er is overeengekomen zijn nog niet bekend. McCarthy staat naar verwachting later in de nacht van zaterdag op zondag de pers te woord, zo vertelt een bron die op de hoogte is van de onderhandelingen aan internationaal persbureau Reuters.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen liet vrijdag weten dat de Verenigde Staten op 5 juni zonder geld zouden komen zitten als de Republikeinen en de Democraten niet tot een akkoord zouden komen. Als het niet tijdig zou lukken om overeenstemming te bereiken, kan dat wereldwijd voor grote financiële onrust zorgen. Een groot deel van de Amerikaanse overheid komt dan mogelijk ook stil te liggen.

Het verhogen van het schuldenplafond is doorgaans een routineklus in de VS, maar door de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten wordt het steeds moeilijker. Eerder deze week leek er wel voortgang te zitten in het overleg tussen beide partijen, maar op enkele belangrijke punten verschilden ze nog steeds met elkaar van mening.