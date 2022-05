Ajax speelt gelijk in Alkmaar: PSV kan op bezoek bij Feyenoord beetje dichterbij komen

Ajax-aanvaller Brian Brobbey viert zijn openingstreffer in de eredivisiewedstrijd tegen AZ. Beeld ANP

Door het gelijkspel van Ajax kan PSV de achterstand op de ranglijst vanmiddag verkleinen van 4 tot 2 punten. Daarvoor moeten de Eindhovenaren wel in De Kuip van Feyenoord weten te winnen – een opdracht die de laatste jaren vaak te lastig bleek. Met nog twee speelronden te gaan, zou het de spanning aan de bovenkant van de eredivisie terugbrengen.

Voor rust leek er voor Ajax in Alkmaar niet veel aan de hand. Het team van trainer Erik ten Hag was dominant en kwam een paar minuten voor het rustsignaal op voorsprong. Vanaf eigen helft verstuurde middenvelder Kenneth Taylor een dieptepass op zijn teamgenoot Brian Brobbey, die eerst met een lichte schouderduw handig zijn directe tegenstander wegzette, vervolgens AZ-doelman Peter Vindahl met een bekeken lob verschalkte, om tot slot de bal in het lege doel te zien stuiteren. Aan het begin van de tweede helft kreeg Brobbey zelfs een grote kans op de 0-2, maar ditmaal stuitte hij op Vindahl.

Dat AZ na ruim een uur spelen terugkwam in de wedstrijd, was dan ook verrassend. Tot die tijd had AZ voor het doel van Ajax niet meer weten te creëren dan een paar rommelige situaties. Maar in de 62ste minuut brak linksback Owen Wijndal aan zijn kant van het veld door. Zijn voorzet bereikte met een fraaie krul spits Vangelis Pavlidis, die in de verre hoek binnenkopte.

Na die gelijkmaker kwam AZ beter in de wedstijd. Een kwartier voor tijd duwde Hakon Evjen Ajax zelfs nog verder in het nauw. Na opnieuw een aanval vanaf de linkerkant, schoot hij AZ, op aangeven van Jesper Karlsson, met een volley op voorsprong.

Daarop moest Ajax, niet voor het eerst dit seizoen, in de achtervolging. En niet voor niet voor het eerst dit seizoen werkten de Amsterdammers een achterstand weg: een paar minuten voor tijd kopte Edson Álvarez uit een hoekschop de 2-2 binnen.

Omdat het doelsaldo van Ajax aanzienlijk beter is dan dat van PSV, heeft Ajax in de laatste twee wedstrijden aan een overwinning en een gelijkspel voldoende om zeker te zijn van de 36ste landstitel in de clubhistorie. De beslissing valt in de komende week. Woensdag ontvangt Ajax in de eigen Johan Cruijff Arena Heerenveen, de zondag daarop wacht een laatste uitwedstrijd tegen Vitesse. PSV treft na Feyenoord nog NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit).