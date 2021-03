‘Ajax loot met AS Roma een van de aantrekkelijkste ploegen in de Europa League’

Antony (l), Davy Klaassen (m) en David Neres (r) feliciteren aanvoerder Dusan Tadic, nadat hij vanaf de penaltystip de 0-2 heeft gescoord in het Europa League-duel met Young Boys. Beeld EPA

Verrast het jou dat Ajax zo ver komt?

‘Zeker niet. Met alle respect voor deze prestatie, maar we hebben het wel over de subtop. De Europa League is niet de Champions League, waarin grote clubs als Real Madrid, Liverpool, Paris Saint Germain spelen. Daar wil Ajax bij horen, en dat is ze ook gelukt twee jaar geleden toen ze bijna de finale haalden, maar nu moeten ze dus overwinteren in de Europa League.

‘Daar hebben ze het wel goed gedaan, vier keer gewonnen tegen Lille en Young Boys, geen hele grote tegenstanders, maar wel koploper in eigen land. Dus nu wordt iedereen weer enthousiast, al blijft het natuurlijk de eerste divisie van Europa en niet de eredivisie.’

Maakt Ajax kans het toernooi te winnen?

‘Ajax speelt op 8 april tegen AS Roma, een van de aantrekkelijkste tegenstanders die nog overgebleven is in het toernooi. Clubs als Granada en Slavia Prague doen verder mee, tweede garnituur, maar ook Manchester United en Arsenal. Die maken volgens mij meer kans, maar winnen is mogelijk. Ajax heeft net als die clubs een grote naam en behoort daarom al tot de favorieten.’

Hoe kostbaar blijken recente blunders van Ajax: de duurste speler per abuis niet inschrijven voor de Europa League, de eerste keeper die geschorst wordt wegens verboden middelen?

‘Iedereen dacht, dat zal ze opbreken. Maar zoals dat gaat, een nadeel kan een voordeel worden - zoals Johan Cruijff zou zeggen.

‘Dan gaat Maarten Stekelenburg op zijn 38ste nog heel goed keepen. Hij maakt zelfs weer kans op een paar interlands. Dusan Tadic speelt weer als spits in plaats van linksbuiten. En dat doet hij goed: het is een slimme, technisch begaafde voetballer die goed kan combineren. Dus Sébastien Haller, de ontbrekende spits van 22,5 miljoen euro missen ze nog niet erg.

‘Ajax heeft nu gewoon een hele goede selectie. Wat minder frivool dan twee jaar geleden, toen ze vier geweldige smaakmakers hadden: Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Lasse Schöne en natuurlijk Hakim Ziyech. Nu is het spel wat degelijker, wat latijnser.

‘Het mooie van Ajax is dat daar tot hoog niveau wordt opgeleid. Ook gisteravond stonden er weer tieners op het veld - Ryan Gravenberch, Devyne Rensch, Brian Brobbey - en dat is knap. Jonge spelers krijgen kansen, zeker bij deze trainer. Dat zie je zelden in het buitenland.

‘Ajax heeft nu een goede mix gevonden tussen ervaring en jeugd. Een probleem van het Nederlandse clubvoetbal is namelijk dat de goede spelers allemaal naar het buitenland vertrekken. Zo blijven alleen jonge spelers over die elkaar niet goed kunnen corrigeren. Ajax mengt die jonge voetballers met ervaren spelers als Davy Klaassen, Tadic, Nicolás Tagliafico, Daley Blind en Stekelenburg. Daardoor ontstaat een flow die Ajax het landskampioenschap zal opleveren.’

Maar geen eindoverwinning in een Europees toernooi?

‘Ik heb ooit geschreven dat een Nederlandse club nooit de Champions League zal kunnen winnen. Vanwege het grote verschil in financiële middelen tussen clubs die ongelimiteerd buitenlandse spelers mogen aantrekken. ‘

Toen Ajax een paar jaar geleden dichtbij kwam, schreven lezers mij: ‘en Willem, ga je nu ontslag nemen?’ Ik scheef terug dat ze volgens mij nog niet gewonnen hadden.

‘Maar als de club ooit weer zo’n mix krijgt van supertalenten uit de eigen opleiding, zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die ze dan voor hun vertrek kunnen mengen met een paar goede aankopen, dan kan Ajax misschien ooit de Champions League winnen.

‘Maar goed, de sjeik die Paris Saint Germain bezit kan gewoon elf spelers uit de absolute top opstellen. Dat levert toch een andere kans op, dan die van een Amsterdamse club met eigen kweek.

Je bent geen liefhebber van de laatste mode in het voetbal.

‘Ik vind die Red Bull-tactiek, waarbij spelers als een dolle gaan jagen op de helft van de tegenstander, een nogal cynische manier van voetbal. De bal hebben is niet meer zo belangrijk. Het doel is de opbouw van de tegenstander zo te verstoren, dat hij de bal verspeelt en dan zo snel mogelijk tot een doelpoging komen.

‘Dat probeerde Young Boys gisteravond ook: meteen hoog druk zetten in gegroepeerde vorm en dan proberen de bal af te pakken. Dat lukt dus niet bij Ajax, want die kunnen – zoals trainers zeggen – onder de druk uit voetballen. Als je heel goed kunt voetballen, speel je gewoon, tik, tik, tik, de bal rond. Dan kunnen ze jagen wat ze willen.

‘Het knappe van Ajax is dat ze een mengvorm hebben gevonden tussen dat hysterische jagen en het ouderwetse positievoetbal gebaseerd op balbezit. Als ze dat goed doen, is dat mooi om te zien. Niet spannend, want ze zijn dan veel beter dan de tegenstander. Maar dat heb ik liever, dan al dat gehol dat nergens opslaat.’

Ben je inmiddels gewend aan de geluidsbanden met imaginair publiek?

‘Ik zit nog steeds graag in het stadion, want dan hoor je de spelers schreeuwen. Maar dit was een uitwedstrijd en die volg ik tegenwoordig in een leunstoel thuis met de laptop op schoot. Dan vind ik dat geluid overdreven, want je ziet toch een lege tribune. Ik zou het leuker vinden als ze er een muziekje onderzetten, lekker een beetje Tame Impala-achtig.’

Hoe snel tik je zo’n wedstrijdverslag?

Op het eindsignaal moet het verhaal af zijn. Daarna geef ik mezelf nog vijf minuten om de tekst door te lezen. Dat heb ik al een miljoen keer gedaan, dus dat is geen probleem. De uitdaging is om het leuk op te schrijven. Gisteren was het makkelijk, de wedstrijd was al snel beslist.