Ajax krijgt 100 miljoen voor Antony, als afscheidsgroet van Erik ten Hag

Antony kust het Ajax-shirt tijdens een wedstrijd tegen PSV. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op zich is het vreemd: Antony Matheus dos Santos, artiestennaam Antony, behoorde dinsdag in Utrecht niet tot de vier genomineerden bij de verkiezing van voetballer van het jaar over het seizoen 2021-2022, gehouden door voetbalzender ESPN.

De verklaring is deels simpel. Antony speelde in 23 duels net te weinig minuten voor een beoordeling. Met de aantekening dat zijn belangrijkste cijfers niet zo indrukwekkend waren: 8 goals en 4 assists. Vergelijk dat met twee wel voor de onderscheiding uitverkoren flankspelers van de rivalen PSV en Feyenoord: Cody Gakpo en Luis Sinisterra, beiden goed voor 12 goals, alsmede 13 (Gakpo) en 7 (Sinisterra) beslissende voorzetten. In wat meer wedstrijden, dat wel.

Sinisterra vertrok voor een kleine 30 miljoen euro naar Leeds United. Cody Gakpo blijft gewild tot op de laatste dag van de transferperiode, in Engeland donderdag 1 september. PSV vraagt tegen de 50 miljoen euro voor hem. Antony is ruim het dubbele waard, terwijl Gakpo niet eens zo veel meer speeltijd gebruikte voor veel betere cijfers: 1908 speelminuten, net genoeg om voor de prijs in aanmerking te komen, tegen 1734 minuten van Antony, net te weinig.

Ajax-bonus

Ajax ontvangt nochtans 95 miljoen euro van Manchester United, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 100 miljoen. Antony is daarmee de duurste Nederlandse transfer aller tijden. Hoe kan dat? Allereerst is Ajax een keurmerk. Wie van Ajax vertrekt, is gemiddeld veel duurder dan werknemers van andere Nederlandse topclubs. Het is de bonus van de naam Ajax, de bijna vaste deelnemer aan de internationale maatstaf van het voetbal: de Champions League. Ook al slaagt lang niet elke toptransfer uit Amsterdam. Kijk naar Donny van de Beek, naar Hakim Ziyech, zelfs naar Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Ze vertrokken voor tientallen miljoenen en vallen iets of meer dan iets tegen sinds hun vertrek. Garanties bestaan niet, ongeacht de transfersom.

Wat ook meespeelt: de linksbenige rechtsbuiten Antony is international van Brazilië, een land dat tot de verbeelding spreekt. Hij is een artiest met onnavolgbare passeerbewegingen. Zeker op de vleugels zijn dergelijke kunstenaars zeldzaam. Het ‘ouderwetse’ vleugelspel sterft uit, omdat aanvallers het steeds moeilijker hebben om in één tegen één duels te winnen van fysiek sterke, snelle verdedigers. Het is in het moderne voetbal beter om met snelheid over de vleugel op te stomen dan er al te staan. Antony echter beheerst het spel van het passeren, bijna uit stilstand ook. Ook de extreme teamdenker Ten Hag weet dat individuen wedstrijden beslissen.

Snipperdag

Het vermoeden bestaat ook dat Antony (22) beter kan dan hij al laat zien. Tegen RKC of Cambuur nam hij wel eens een snipperdag. In de Premier League is de uitdaging groter, al zal hij dienen op te passen met gewoontes als doorrollen na een overtreding, want daarvan zijn ze in Engeland niet gediend.

De prijs is opgedreven door de nood van United, dat al jaren in crisis verkeert, de ene trainer na de andere ziet sneuvelen op het kerkhof van reputaties en met Ten Hag aan een nieuw project is begonnen. Hij mag zijn eigen gereedschap meenemen en denkt met de dribbels van Antony gaten te slaan in defensieve muren. Ajax zei telkens nee in de langdurige onderhandelingen, wetende dat United zou blijven bieden. En anders had Ajax het niet erg gevonden als hij was gebleven.

Onder Ten Hag kocht Ajax Antony twee jaar geleden voor ruim 20 miljoen inclusief bonussen van São Paulo. Ajax zal naar schatting 20 miljoen van de 100 miljoen dienen af te staan aan de Braziliaanse club, als doorverkooppercentage. Toch is de deal exceptioneel gunstig te noemen, afgezien dan van het sportieve aspect. Financieel directeur van Ajax Susan Lenderink mag een bedankje sturen naar Ten Hag, die eerder verdediger Lisandro Martínez aantrok voor een bedrag van 57,5 miljoen, dat met tien miljoen kan oplopen.

United gaf een slordige 160 miljoen uit voor twee spelers van Ajax, die voor de verandering niet zijn opgeleid door de club zelf, doch kwamen als gevolg van intensieve scouting in Zuid-Amerika. Geen enkele andere trainer dan Ten Hag had deze bedragen betaald voor deze twee spelers. De transfer van Antony is dan ook te beschouwen als een afscheidsgroet van Ten Hag aan Ajax.