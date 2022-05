‘Ajax is verdiend kampioen geworden, met een moeilijker seizoen dan gedacht’

Ajax-fans op het Leidseplein, voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-Heerenveen. Beeld Joris van Gennip

Dag Willem. Met een ogenschijnlijk moeiteloze overwinning op Heerenveen is Ajax voor de 36ste keer landskampioen geworden. Toch kwam de winst dit seizoen niet aanwaaien, of wel?

‘In de tweede helft van het seizoen won Ajax veel wedstrijden met grote moeite. Toch is Ajax overtuigend kampioen geworden, ook als je naar het doelsaldo kijkt. Het verschil met de nummer twee is groot, al is PSV dichterbij dan vorig seizoen.

In Eindhoven heerst onvrede over de ontknoping van het seizoen. Na een vermeende handsbal van PSV zondag, eindigde de wedstrijd tegen Feyenoord door een felbetwiste strafschop in een gelijkspel (2-2). Voor PSV was dat zuur, omdat de strijd om de landstitel zonder de strafschop pas op het laatst was beslist. Toch moet je dat soort gebeurtenissen als team leren accepteren. Ook PSV heeft voordelen genoten van de arbitrage, bijvoorbeeld de niet gegeven strafschop voor Tadic in de bekerfinale tegen Ajax.

Sinds de komst van de VAR is er eigenlijk alleen maar meer onvrede ontstaan, omdat mensen een feilloos systeem verwachten. Maar het blijft uiteindelijk deels interpretatie, het blijft mensenwerk. Ajax is verdiend kampioen is geworden, al was het een moeilijker seizoen dan iedereen had gedacht.’

De club neemt binnenkort afscheid van trainer Erik ten Hag, onder wie Ajax in 4,5 jaar tijd drie keer de landstitel won en bijna de finale van de Champions League wist te behalen. Hoe belangrijk was Ten Hag voor het team?

‘Voor de komst van Ten Hag was Ajax al vier jaar geen kampioen meer geworden. Hij heeft het team volledig omgegooid, weerbaarder gemaakt. Dat zag je ook dit seizoen terug. Ondanks alle moeizame wedstrijden na de winterstop, wisten ze wel te winnen. Dat zegt iets over de kwaliteit van de spelers, maar ook over hun mentale veerkracht. Op dat gebied heeft Ten Hag veel teweeggebracht.

De inkomsten van Ajax zijn onder Ten Hag ook flink gestegen. Al stegen de kosten door het aantrekken van dure spelers net zo hard mee. Zijn opvolgers moeten zorgen dat Ajax zich blijft plaatsen voor de Champions League, want zonder die inkomsten raken ze in de problemen.’

Wat verwacht je van zijn (vermoedelijke) opvolger, Club Brugge-trainer Alfred Schreuder?

‘Met Schreuder krijgt het team een goede opvolger. Hij was onder meer assistent-trainer van Ronald Koeman bij FC Barcelona en trainer bij FC Twente. Bovendien werkte Schreuder al als assistent-trainer bij Ajax in het succesvolle seizoen 2018-2019. Hij is hetzelfde type trainer als Ten Hag, misschien iets defensiever.

Het blijft natuurlijk afwachten hoe hij het in de praktijk gaat doen. Werken bij Ajax is anders dan werken bij FC Twente, onder meer door de druk van de media. Met het vertrek van verschillende spelers, onder wie doelman André Onana, rechtsback Noussair Mazraoui en middelvelder Ryan Gravenberch, moet Ajax bovendien nieuwe talenten aantrekken. Zonder goede spelers kun je trainen wat je wilt.

Het kan best zijn dat het nu weer een tijd wat minder gaat. Ten Hag werd in zijn eerste seizoen ook geen kampioen. Voetbal is altijd een golfbeweging, wellicht is het nu weer eens tijd voor PSV.’

Er hangt een schaduw over de prestaties van Ajax, schreef je, doelend op het vertrek van technisch directeur Overmars wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toch bedankte Ten Hag hem gisteravond voor het samenstellen van een succesvol team.

‘Het vertrek van Overmars en de rel eromheen vormt echt een smet op het seizoen en de geschiedenis van Ajax. Natuurlijk zijn ze uiteindelijk gewoon kampioen geworden, maar de onveilige werkomgeving binnen de club is iets wat nog lang in de gedachten van menigeen zal blijven hangen.

Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra krijgen nu de kans om te laten zien dat Overmars prima vervangbaar is. Het zou zomaar kunnen dat ze aanblijven als technische leiding. Huntelaar is een bekendheid in het voetbal, met een gezonde kijk op zaken. Bovendien heeft Ajax geld, daar gaat het uiteindelijk ook om bij het vinden van goede spelers.’

Terwijl het bier regende in de Johan Cruijff Arena, stroomden er tranen bij de fans van PEC Zwolle. Na tien seizoenen eredivisie wordt de club gedegradeerd. Welke clubs lopen nog meer gevaar?

‘Sparta, Heracles, Fortuna, Willem II, alle teams onder aan de lijst lopen nog het risico op degradatie. Voor hen wordt het nog spannend aankomend weekend. Vooral de wedstrijd Heracles-Sparta zondag is saillant, omdat zij beide nog in de gevarenzone zitten.

Voor PEC Zwolle is het definitief over. Dick Schreuder, de broer van de nieuwe Ajax-trainer, heeft nog een geweldige poging gedaan om de achterstand na de winterstop in te halen. Met 21 punten in vijftien wedstrijden was het team normaal gesproken makkelijk in de eredivisie gebleven. Helaas bleek de achterstand te groot om nog in te halen.’