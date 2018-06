Ajax erkent aansprakelijkheid zaak-Nouri: 'Behandeling was niet adequaat'

Dit maakte Ajax-directeur Edwin van der Sar bekend. ‘Wij bieden onze diepe verontschuldigingen aan Abdelhak en zijn naasten’, aldus een geëmotioneerde Van der Sar op een ingelaste persconferentie. ‘Wij willen dit op een goede manier oplossen met de familie.’

Ajax wilde tot nu toe geen aansprakelijkheid erkennen in de zaak-Nouri. Volgens de club was de behandeling indertijd op het veld adequaat geweest. De familie besloot begin deze maand daarom naar naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. Nouri (21), een getalenteerde jonge Ajacied, liep ernstige en blijvende hersenschade op. Met de arbitragezaak wilde de familie aansprakelijkheid en een schadevergoeding bij Ajax afdwingen.

Van der Sar zei dat de club tot ‘nieuwe inzichten’ was gekomen nadat twee vooraanstaande cardiologen onlangs op verzoek van de club de behandeling van Nouri opnieuw hadden onderzocht. Uit dit onderzoek, van de hoogleraren Douwe Atsma en Martin Schalij, bleek onder meer dat de Ajax-verzorgers op het veld onvoldoende hebben gekeken naar de hartslag van Nouri.

'Men was onvoldoende gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie', aldus Van der Sar over de conclusies van de cardiologen. Ook zeggen de artsen van het LUMC in Leiden dat de defibrillator eerder ingezet had moeten worden om een beter beeld van de situatie te krijgen.



'Wij zitten fout'

‘Dit komt hard aan’, aldus Van der Sar over de conclusies. Hij erkende dat Nouri er mogelijk beter aan toe zou zijn geweest als de behandeling op het veld wel adequaat was geweest. ‘Dat laatste is geen zekerheid, maar het is wel mogelijk', betoogde de directeur die diep door het stof ging over de wijze waarop Ajax zich tot nu toe had opgesteld. 'Wij zitten fout. Het moet vreselijk frustrerend zijn geweest dat het zo lang heeft geduurd dat onze lezingen uiteen liepen, bovenop het verdriet van wat Abdelhak is overkomen.'

Van der Sar: ‘U kunt zich voorstellen wat dit inzicht met mij en mijn collega's deed. Het was een schok. Uiteraard het allermeeste voor de familie. Wij hebben onze oprechte verontschuldigingen aangeboden dat het zo lang heeft geduurd voordat we deze duidelijkheid hebben kunnen krijgen.’ Hij wilde niets zeggen over de financiële regeling die Ajax met de familie wil treffen.

De familie van Nouri is echter niet tevreden over de erkenning van Ajax dat er fouten zijn gemaakt. Volgens de advocaat van de familie, John Beer, beschikten Van der Sar en de club al veel eerder over informatie dat de behandeling niet adequaat was. ‘Ruiterlijke erkenning dat Ajax er van begin af aan naast zat met hun conclusies was op zijn plaats geweest’, aldus Beer tegen de Telegraaf. ‘In plaats daarvan zegt hij dat er nu nieuwe informatie was die het beeld heeft doen kantelen. Dat is pertinent onjuist.’

In januari deden Beer en zijn collega's, op verzoek van de familie, onderzoek naar de zaak-Nouri. Een groep advocaten en artsen bestudeerde de videobeelden waarop te zien is hoe de voetballer tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar zakte.

Hersenschade

‘Als er goed was gehandeld, was de hersenschade niet opgetreden’, aldus advocaat John Beer die de familie bijstaat. Beer: ‘Na 37 seconden was de team-arts bij hem; 29 seconden later was de AED er. Die werd niet gebruikt. Uit alles blijkt dat hij volstrekt verkeerd is behandeld. Richtlijnen van de Nederlandse reanimatieraad, de Uefa en de Fifa zijn niet gevolgd.’

Nouri voetbalde al sinds zijn vroege jeugd bij Ajax. In het seizoen 2016-2017 werd hij uitgeroepen tot beste speler van de eerste divisie, als spelmaker van jong Ajax. In september 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. In de bekerwedstrijd tegen Willem II scoorde Nouri toen.