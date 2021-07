Ajax bevestigt aantrekken Feyenoord-aanvoerder Berghuis: ‘Hij kan bij ons nog beter worden’

Steven Berghuis, hier in actie tegen Vitesse, verruilt Feyenoord voor Ajax. Beeld ANP

Zoals eerder deze week al naar buiten kwam tekent Berghuis voor vier jaar bij Ajax. De aanvaller kost Ajax naar verluidt zo’n 5,5 miljoen euro. ‘Het is geen geheim dat ik een volgende stap wilde maken’, zegt Berghuis op de website van Ajax. ‘Op zoek naar een nieuwe club keek ik uit naar de combinatie van meespelen om de prijzen, het spelen in de Champions League en in beeld blijven bij de nationale ploeg. Bij Ajax valt dat allemaal samen.’

Berghuis debuteerde in 2011 in het betaald voetbal bij FC Twente, maar brak daar nooit door. Bij AZ wist hij toch uit te groeien tot een smaakmaker, waardoor hij een transfer naar de Premier League verdiende. Bij het Engelse Watford kwam Berghuis echter nauwelijks aan spelen toe, waarna Feyenoord de gedesillusioneerde buitenspeler in 2016 oppikte.

In Rotterdam-Zuid kwam Berghuis tot bloei. Met Feyenoord werd hij in 2017 kampioen, maar pas na het pensioen van eerst Kuyt en later Van Persie werd Berghuis aanvoerder en sterspeler. Feyenoord werd zeer afhankelijk van de grillen van de creatieve Berghuis, soms tot frustratie van de speler zelf. Hij leek al langer klaar voor een stap hogerop, maar door zijn leeftijd (inmiddels is hij 29) en zijn eerdere mislukte avontuur in Engeland waren de opties schaars. In 2019 verlengde hij ondanks nadrukkelijke interesse van PSV zijn contract bij Feyenoord.

Dat Berghuis nu alsnog binnen Nederland een transfer maakt, en wel naar aartsrivaal Ajax, zal bij de Feyenoordfans hard aankomen. Met zijn onmisbare spel en aanvoerderschap was hij populair bij het Feyenoordlegioen. Hij kuste meerdere keren het logo van de club na een doelpunt of overwinning.

De transfer van Berghuis van Feyenoord naar Ajax is een unicum. Alleen Henk Groot (in 1965), Jan Everse (in 1977) en Arnold Scholten (in 1995) gingen hem voor. Technisch directeur Marc Overmars van Ajax schrijft op de clubwebsite: ‘We spelen heel veel wedstrijden, dus we moeten opties hebben op elke positie. We denken dat er nog steeds ruimte voor verbetering bij hem is. Hij kan bij ons een nog betere speler worden.’