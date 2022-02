Ajax betaalt familie Nouri minimaal 7,8 miljoen euro schadevergoeding en blijft verpleging betalen

Een eerbetoon aan Abdelhak Nouri in de Arena, tijdens een Champions League-wedstrijd van Ajax. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Met het akkoord komt er een einde aan een jarenlang conflict tussen de club en de familie. In november bereikten de familie Nouri en Ajax al een mondeling akkoord, waarmee een arbitragezaak die de familie bij de KNVB had aangespannen van de baan was.

Nouri kreeg in 2017 op 20-jarige leeftijd een hartstilstand tijdens een oefenduel voor Ajax. De oud-voetballer liep ernstige en blijvende hersenschade op. Nog altijd moet de inmiddels 24-jarige Nouri volgens zijn familie ‘intensief verzorgd’ worden. De voetbalclub heeft erkend dat de medische op het veld ‘niet adequaat was’ en erkende ook de aansprakelijkheid voor de gevolgen.

Smartengeld en vergoeding voor misgelopen inkomsten

Het schadebedrag dat de club betaalt, bestaat onder meer uit smartengeld een vergoeding van het verlies van arbeidsvermogen. Bovenop de 7,8 miljoen euro betaalt Ajax ook alle kosten die gemaakt zijn voor medische verpleging en verzorging van Nouri na zijn hartstilstand. De club zal dit ook in de toekomst blijven doen.

‘Het is goed dat er overeenstemming is bereikt waardoor we dit af kunnen sluiten,’ zegt Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, in een persbericht. ‘We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie.’

De vader van Abdelhak, Mohammed Nouri, zegt in hetzelfde persbericht opgelucht te zijn dat er een einde is gekomen aan het lange conflict over de vergoeding. ‘Het is goed dat de discussie over aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan tot het verleden behoren en we gezamenlijk de blik naar voren kunnen richten.’

Mohammed Nouri zegt zich de komende jaren te richten op het opzetten van de Abdelhak Nouri Foundation. ‘Ook daar willen we samen met Ajax rechtdoen aan de betekenis die Abdelhak heeft.’

Nouri doorliep voor zijn debuut in 2016 in het eerste elftal van Ajax de jeugdopleiding van de club. Als behendige middenvelder hoorde hij bij een lichting beloftevolle jonge spelers en speelde met onder anderen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek. In totaal speelde hij vijftien officiële wedstrijden voor het eerste van Ajax, waarin hij één doelpunt maakte.