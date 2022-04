AIVD: oorlog in Oekraïne voedt gewelddadige rechts-extremisten in Nederland

Een protest van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Den Haag, oktober 2020. Beeld Joris Van Gennip

Volgens Akerboom sluit het Russische standpunt over de oorlog aan bij al bestaande standpunten van rechts-extremisten tegen westerse instituties en de rechtsstaat. Ook anti-overheidsactivisten, die zich in eerste instantie vooral richtten tegen de coronamaatregelen, zouden de ideeën van Poetin inmiddels overnemen.

De AIVD-directeur vreest dat de ontwikkelingen rond de oorlog de spanningen in de samenleving dit jaar verder op scherp stellen. In het jaarverslag over 2021 tekent de dienst namelijk op dat de dreiging vanuit extreem-rechts en anti-overheidsactivisten verder is toegenomen. Een terroristische aanslag uit die hoek is inmiddels ‘voorstelbaar’.

‘Rassenoorlog’

De grootste dreiging gaat volgens de inlichtingendienst uit van een jonge groep die online onderling ‘terroristisch geweld verheerlijken en fantaseren over het plegen van geweld’. Deze zogenoemde ‘accelerationisten’ willen met aanslagen bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten, zodat een door hen verwachte ‘rassenoorlog’ uitbreekt. Het zijn veelal kwetsbare jongeren die snel kunnen radicaliseren.

In Nederland zijn er naar schatting enkele honderden aanhangers van dit extremistische gedachtegoed. Hoewel de groep klein is, vormt deze volgens de inlichtingendienst een ‘bijzondere uitdaging’ voor de samenleving. ‘Omdat het veelal gaat om kwetsbare eenlingen die elkaar voortdurend ophitsen, kan de stap naar geweld snel worden gezet en slecht worden opgemerkt door de omgeving’, schrijft de dienst in het verslag.

‘Aanjagers’

Over de breedte wakkerden complottheorieën over de coronamaatregelen het rechts-extremisme vorig jaar aan. Zo leggen rechts-extremisten de maatregelen uit als een manier om ‘blanke westerlingen in het nauw te brengen’ of koppelen ze het coronavaccinatieprogramma aan antisemitische complottheorieën waarin een ‘Joodse elite’ de wereldbevolking wil controleren.

De dienst ziet ook dat het gedachtegoed van anti-overheidsactivisten steeds extremistischer wordt. Ze uiten vaker ernstige bedreigingen naar onder meer bestuurders, politici, wetenschappers en journalisten. Dat hun gedachtegoed, dat zich eerst nog beperkte tot kritiek en activisme, zich ontwikkelt tot gewelddadig extremisme komt volgens de AIVD vooral door enkele ‘aanjagers’ die hun volgers via hun eigen (online) mediakanalen opzwepen en complottheorieën voorschotelen.

Steeds extremere complottheorieën

Daarnaast kan ‘sociale isolatie’ de verharding verergeren doordat mensen veel tijd online doorbrengen en daar een eenzijdig geluid krijgen te horen. Bovendien lijken rechts-extremisme en het anti-overheidprotest elkaar de afgelopen jaren te versterken. Zo ziet de AIVD dat rechts-extremisten het protest van activisten soms kapen om mensen ‘te rekruteren’ voor hun eigen doel. Inhoudelijk is er meer overlap dan eerder: zo geloven beide groepen in steeds extremere complottheorieën.

Ook de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) waarschuwde de afgelopen jaren voor ‘radicalisering’ van het anti-overheidssentiment. In het laatste Dreigingsbeeld Terrorisme wijst de NCTV op de ‘aantrekkingskracht’ die de oorlog in Oekraïne kan uitoefenen op rechts-extremisten in Nederland. Daarnaast zou de oorlog ook extremistische anti-overheidsactivisten opnieuw kunnen mobiliseren.