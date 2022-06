AIVD ontmaskert Russische spion die als stagiair was aangenomen bij het Internationaal Strafhof

het Internationaal Strafhof in den Haag.

Volgens de AIVD deed de Rus zich voor als een Braziliaan met de naam Viktor Muller Ferreira. In werkelijkheid is hij Sergey Vladimirovich Cherkasov, een 36-jarige agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Cherkasov was al aangenomen door het Internationaal Strafhof (ICC), maar werd bij aankomst in Nederland tegengehouden op Schiphol. De spion is tot ongewenst vreemdeling verklaard en op een vliegtuig terug naar Brazilië gezet. Daar zit hij vast in afwachting van zijn strafzaak.

Het gebeurt zelden dat een inlichtingenofficier ‘van dit kaliber’ wordt ontmaskerd, zegt Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD, tegen persbureau ANP. Hij geeft aan dat ‘alle alarmbellen’ afgingen en benadrukt dat er in potentie een zeer grote dreiging van de man uitging als het hem daadwerkelijk was gelukt bij het ICC aan de slag te gaan.

Cherkasov had als stagiair toegang gehad tot het gebouw en de systemen van het Strafhof, dat onder meer onderzoek doet naar mogelijke oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. ‘Hij had toegang kunnen krijgen tot informatie en mensen die voor de GRU zeer interessant zijn’, geeft Akerboom aan. ‘Door zijn Braziliaanse identiteit had hij ook zaken kunnen gaan onderzoeken die Rusland betreffen.’ Ook had de spion mogelijk strafzaken binnen het ICC kunnen beïnvloeden.

Jaren van voorbereiding

Een dergelijke infiltratie-actie vergt volgens de AIVD jaren van voorbereiding. ‘Dit type inlichtingenofficier staat beter bekend als een illegal: iemand die zeer langdurig en uitgebreid is getraind’, schrijft de dienst in een verklaring. Illegals nemen een buitenlandse identiteit aan, waardoor ze vaak lange tijd ‘onder de radar kunnen opereren’ en bij informatie komen die voor Russen ontoegankelijk is. Deze spionagemethode dateert uit de Koude Oorlog en wordt onder president Vladimir Poetin veel door de Russische inlichtingendiensten ingezet.

De AIVD heeft de dekmantel van Cherkasov openbaar gemaakt. De man droeg een document bij zich met informatie over zijn valse identiteit, vermoedelijk om die uit zijn hoofd te leren. Het document bevat gedetailleerde informatie over zijn familie, zijn levensloop en de plekken waar hij opgroeide. Hij zou naar Brazilië zijn gekomen om zijn vader op te zoeken en vervolgens zijn gebleven ‘om de taal te leren en mijn burgerschap te herstellen’.

De dekmantel is tot in de puntjes uitgewerkt. Volgens de tekst had hij niet veel vrienden op school en werd hij gepest omdat hij er niet Braziliaans uit zag. ‘Mijn medeleerlingen maakten grapjes over mijn uiterlijk en accent.’ Ook staat in de tekst dat hij verliefd was op zijn aardrijkskundelerares, dat hij een hekel heeft aan vis en wat zijn favoriete nachtclub is, inclusief adres.

De AIVD deelde de ‘uitgebreide en complexe dekmantel’ om inzicht te geven in de werkwijze van de agent. Daarbij waarschuwt de dienst voor het gevaar dat dergelijke doorgewinterde spionnen vormen. ‘Illegals zijn een bijzonder serieuze dreiging voor de nationale veiligheid, de veiligheid van bondgenoten en – in dit specifieke geval – ook voor de veiligheid en integriteit van het ICC’, staat in de verklaring.

Bewustwording

De aanhouding vond begin april al plaats, maar is donderdag pas bekend gemaakt. De belangrijkste reden van geheimhouding was om het lopende onderzoek niet te frustreren. De zaak wordt nu toch openbaar gemaakt om bewustwording te creëren. ‘We willen mensen en bedrijven erop wijzen dat dit kan gebeuren zodat ze bij vermoedens die signalen delen’, aldus Erik Akerboom.

Gevreesd wordt dat de oorlog in Oekraïne ervoor zorgt dat de Russische inlichtingendiensten tot agressievere spionageoperaties overgaan. ‘Het laat ons duidelijk zien wat de Russen van plan zijn om illegale toegang te krijgen tot informatie binnen het ICC’, zegt Akerboom. Rusland heeft nog niet op de bekendmaking gereageerd.

Het Strafhof bedankt de AIVD voor haar werk, maar gaat verder niet in op de veiligheidsdreiging. ‘Het Internationaal Strafhof is ingelicht door de Nederlandse autoriteiten en is Nederland zeer dankbaar voor deze belangrijke operatie en meer in het algemeen voor het blootleggen van veiligheidsdreigingen’, zegt woordvoerder Sonia Robla tegen persbureau AFP.

De AIVD heeft niet bekend gemaakt hoe ze de spion op het spoor zijn gekomen. Hij kon aangehouden worden na samenwerking van verschillende internationale diensten, zegt Akerboom. Of deze zaak op zichzelf staat, kan hij niet zeggen. ‘We zijn niet naïef en gaan er vanuit dat er meerderen van zijn kaliber rondlopen. We weten allemaal dat dit gebeurt, maar het is zelden zichtbaar.’