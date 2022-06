AIVD en MIVD moeten na klacht van Bits of Freedom vijf bulkdatasets vernietigen

Het pand van de AIVD in Zoetermeer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In 2020 constateerde de CTIVD al dat AIVD en MIVD beschikken over steeds meer bulkdatasets. Die worden bijvoorbeeld verkregen door het hacken van een telecomprovider of via de informantenbevoegheid. Het gaat om de data van miljoenen burgers, waarvan het grootste gedeelte geen onderwerp van onderzoek is. Volgens de wet moeten de diensten binnen anderhalf jaar de relevante gegevens uit de bulk halen en de rest vernietigen. AIVD en MIVD passen echter een truc toe: ze merken de hele set aan als relevant en bewaren de data veel langer dan het toegestane maximum van anderhalf jaar. Dat doen ze, omdat ze vinden dat ze niet op voorhand kunnen zeggen welke gegevens later nuttig zullen blijken. De CTIVD adviseerde destijds al de data te vernietigen, maar de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie legden dat advies naast zich neer. Daarop besloot Bits of Freedom in de zomer van 2021 een officiële klacht in te dienen.

Volgens de AIVD zijn deze bulksets van belang voor het beschermen van de nationale veiligheid en verschaffen ze belangrijke inlichtingen, bijvoorbeeld over locaties van Nederlandse jihadstrijders in Syrië of bij onderzoek naar betrokkenheid van de Iraanse overheid bij liquidaties in Nederland. Ook het identificeren van personen die betrokken waren bij zenuwgasaanvallen in Syrië in 2016 en 2017 zou mogelijk zijn geweest door bulkhacks.