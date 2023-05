AIVD bezorgd over groei anti-institutioneel extremisme dat democratische rechtsorde ‘kan ondermijnen’

Demonstranten in Amsterdam tijdens een protest tegen het kabinetsbeleid in november 2022. Op de oorspronkelijke demonstratie zou complotdenker David Icke spreken, maar hem is de toegang tot Nederland geweigerd. Beeld Joris van Gennip

Het risico bestaat dat aanhangers van die theorieën rechterlijke uitspraken negeren, zich terugtrekken in parallelle samenlevingen of geweld gaan gebruiken. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat donderdag is gepubliceerd.

Eerder werd in het jaarverslag van AIVD gewaarschuwd voor de dreiging van het zogenoemde anti-institutionele extremisme in Nederland. Het idee dat het land bestuurd wordt door een kwaadaardige elite met duistere bedoelingen won aan kracht tijdens de coronalockdowns, maar is ook daarna populairder geworden. ‘In plaats van de wellicht verwachte daling na afschaffing van de coronamaatregelen was er in 2022 een grote stijging in de aantallen volgers te zien’, schrijf de AIVD.

Uiteenlopende aanhangers

De AIVD schat dat zo’n 100.000 mensen nu ‘in meer of mindere mate’ geloven in het verhaal over een kwaadaardige elite. De beweging trekt een zeer uiteenlopend publiek aan. Een deel van de rechts-extremistische aanhang is er bevattelijk voor, maar daarnaast zijn er ook ‘meer verrassende signalen dat enkele aanjagers binnen het islamitisch-extremisme interesse tonen in het narratief over een kwaadaardige elite’, schrijft de AIVD.

Het anti-institutioneel extremisme toont volgens de inlichtingendienst zoveel groeipotentieel omdat de complottheorie ‘wendbaar’ is en geen vastomlijnd einddoel heeft. ‘Het is de meest tolerante en inclusieve extremistische beweging op dit moment’, aldus de AIVD. Iedere onwelgevallige gebeurtenis – van de stikstofcrisis tot de oorlog in Oekraïne en het treinongeval in Voorschoten – past in de theorie dat een kwaadaardige elite een duister plan heeft met de bevolking.

Het gebrek aan samenhang en eenduidige strategie maakt de beweging volgens de AIVD ook minder voorspelbaar. Tot nu toe is het aantal geweldsincidenten nog beperkt gebleven. In het rapport verwijst de dienst naar voorbereidingen voor een aanslag tegen premier Mark Rutte, waarvoor één anti-institutionele extremist werd gearresteerd, en de bedreiging van minister van Financiën Sigrid Kaag. Ook ziet de inlichtingendienst een link met het toenemend aantal bedreigingen van mensen die worden gezien als onderdeel van de kwaadaardige elite, zoals politici, wetenschappers en journalisten.

De inlichtingendienst is op de lange termijn vooral bezorgd over de eroderende werking van het anti-institutionele extremisme. De ‘feitelijk onjuiste boodschappen’ over het bestaan van een kwaadaardige elite (‘de AIVD ziet daar geen aanwijzingen voor’) kan het vertrouwen in de instituties van de rechtstaat ‘aantasten en ondermijnen’.

Toeslagenaffaire

De AIVD benoemt niet de rol van Forum van Democratie (FvD), maar het vocabulaire dat de partij van Thierry Baudet gebruikt komt wel veelvuldig terug in het rapport. Zo wordt er verwezen naar oproepen voor het instellen van ‘tribunalen’ en theorieën over de almacht van het World Economic Forum. Dat zijn ook stokpaardjes van FvD. De inlichtingendienst schrijft ook dat een groep aanjagers zelf ‘deel uitmaakt van democratische instituties’ en van daaruit het extremisme ‘aanhangt en verspreidt’.

De AIVD ziet een direct verband tussen de populariteit van het anti-institutioneel extremisme en de groeiende onvrede over het overheidsfunctioneren in dossiers als de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaire. Anti-institutionele extremisten maken gebruik van die gebeurtenissen om meer volgers te krijgen. Volgens de AIVD moeten overheidsinstituten daar rekening mee houden door open en transparant te zijn. ‘Het beeld of de besluitvorming transparant is verlopen en of tegengeluiden serieus zijn behandeld, speelt een zeer belangrijke rol.’

De inlichtingendienst benadrukt verder dat kritiek op instituties niet te snel als extremistisch moeten worden bestempeld. ‘Kritiek, protest en demonstraties – inclusief acties waar de grenzen van de wet worden opgezocht – zijn tenslotte essentieel voor het functioneren van de democratische rechtsorde’. Volgens de AIVD gaan de anti-institutionele extremisten een grens over doordat ze ‘soms terechte kritiek’ gebruiken om de hele legitimiteit van de democratische rechtsorde in twijfel te trekken.