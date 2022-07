Airco of verwarming aan? Dan moeten deuren van steeds meer Franse winkels dichtblijven

Het warenhuis ‘La Samaritaine’ in Parijs. Beeld Edward Berthelot / Getty

Ook in Nederland is het geen onbekend beeld: grote kledingzaken of andere winkels met de deuren wijd open om potentiële klanten te verwelkomen, waar het binnen tegelijkertijd aangenaam koel is omdat de airconditioning staat te loeien. Jarenlang geen probleem, maar met torenhoge energieprijzen en een nakend gastekort is voor een aantal Franse stadsbesturen de maat vol. Zij verplichten winkeliers sinds kort om hun deur dicht te houden wanneer de airconditioning, of in de winter de verwarming, aan staat.

Parijs was vrijdag de laatste stad die de maatregel aankondigde. ‘In de huidige context van klimaatcrisis en energiecrisis’ is het volgens burgemeester Anne Hidalgo noodzakelijk om het energieverbruik omlaag te brengen. Vanaf maandag kunnen winkeliers die hun deuren open houden als de airco aan staat een boete verwachten van 150 euro. Café’s en restaurants met een aangrenzend terras zijn van de maatregel uitgezonderd.

Tegelijkertijd voerde Hidalgo, die in Parijs al meer opzienbarende klimaatplannen lanceerde en eerder dit jaar een vergeefse gooi naar het presidentschap deed, de druk op de regering van Emanuel Macron op om haar voorbeeld te volgen. ‘Opnieuw zijn het de lokale overheden die op het gebied van de ecologische transitie het initiatief nemen’, schreef ze op Twitter. Ze wees erop dat het door Macron in het leven geroepen burgerberaad over klimaat de maatregel vorig jaar al had voorgesteld, en dat die daarom ‘veel eerder al per decreet in had kunnen worden gevoerd’.

Dat liet de Franse regering zich geen twee keer zeggen. Zondag kondigde minister van Energietransitie Agnès Pannier-Runacher een ‘energiesoberheidsplan’ aan, met als doel het Franse energieverbruik in twee jaar met 10 procent terug te brengen. Twee decreten in de komende dagen moeten het plan vormgeven, waaronder dit opendeurverbod. Daarbij haalde ze nadrukkelijk het kostenargument van stal: ‘Ondernemers kunnen hierdoor hun energierekening met bijna 20 procent verlagen’. Tegelijkertijd is er ook de stok, in de vorm van een boete van maar liefst 750 euro.

Het tweede decreet van de Franse regering behelst een verbod op lichtreclame in steden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens. Die regel is al van kracht in steden met minder dan 800 duizend inwoners, maar moet nu overal gaan gelden. Daar gaat de regering nadrukkelijk minder ver dan het burgerberaad had voorgesteld. De 150 Franse burgers die voorstellen voor ambitieus en sociaal klimaatbeleid hebben gedaan, wilden een algeheel verbod op lichtreclame in de openbare ruimte. Een verbod op terrasverwarmers, die andere energieslurpers die velen een doorn in het oog zijn, voerde Frankrijk in maart van dit jaar al in.