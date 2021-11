Airbnb wint (onverwacht) bij de Hoge Raad: huurders krijgen servicekosten niet terug

Toeristen met rolkoffers in Amsterdam. Beeld ANP

De uitspraak valt onverwachts uit in het voordeel van het platform. Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Amsterdam nog dat het handelen van Airbnb wél in strijd is met de Nederlandse wet. Airbnb zou in de rol van verhuurmakelaar namelijk niet zowel voor verhuurder als huurder kunnen werken, in juridisch jargon ook wel ‘twee heren dienen’ genoemd.

Naar aanleiding van die uitspraak sloten ruim 30 duizend mensen zich aan bij claimbedrijven om hun te veel gemaakte servicekosten terug te krijgen. De geclaimde bedragen liepen soms op tot in de duizenden euro’s. Het platform zou in totaal mogelijk miljoenen euro’s moeten terugbetalen.

Airbnb ging in beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse rechter en uiteindelijk belandde de zaak op het bord van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Die oordeelt nu dat de wetgeving die de andere rechters aanhaalden ‘niet van toepassing is op kortetermijnverhuur van vakantieaccomodaties’, zoals Airbnb aanbiedt. Bovendien is het platform transparant over de boekingskosten voor huurders en verhuurders.

Teleurstellend

De uitspraak betekent dat de tienduizenden claimers hun geld niet terugkrijgen. En ook in de toekomst gaat dat niet lukken: als andere mensen nu naar de rechter stappen om te veel betaalde servicekosten terug te vorderen, geldt het oordeel van de Raad als jurisprudentie. Bovendien is een hoger beroep niet meer mogelijk.

Jacques Huppes, die samen met zijn broer de zaak twee jaar geleden begon, is teleurgesteld over de uitspraak. ‘Dit hadden we niet zien aankomen. Zeker omdat de advocaat-generaal deze zomer nog aan de Hoge Raad adviseerde om in het nadeel van Airbnb te beslissen.’ Huppes verzamelde in de afgelopen jaren tienduizenden claims van mensen die hun geld terug wilden, die moet hij nu teleurstellen. ‘Maar het eindigt bij de Hoge Raad, we moeten ons erbij neerleggen.’

De uitspraak is een opsteker voor Airbnb, dat de afgelopen jaren al enkele tegenslagen te verduren kreeg op de Nederlandse markt. Zo legde de gemeente Amsterdam de verhuur van vakantiewoningen van de site aan banden. Verhuurders moeten hun woning verplicht registreren, als ze dat niet doen kunnen ze een boete krijgen. Het platform verloor daardoor ruim 80 procent van het aanbod in de hoofdstad.