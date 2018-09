AirBNB wil trouwe verhuurders aandelen geven

Kamerverhuurplatform AirBnB wil trouwe verhuurders belonen met aandelen in het bedrijf. De onderneming, die over twee jaar naar de beurs gaat, heeft de Amerikaanse beurswaakhond SEC gevraagd dit mogelijk te maken. Een stukje van het eigendom moet de band tussen verhuurders en de verhuurwebsite versterken.

Tot nu toe is het uitdelen van aandelen alleen mogelijk aan investeerders en werknemers. Aanpassing van de regels past volgens AirBnB bij de nieuwe manier waarop ‘miljoenen mensen inkomen vergaren als deelnemers van de deeleconomie’. Taxi-apps Juno en Uber probeerden de regeling eerder aan te laten passen, maar zonder succes.

Het uitgeven van aandelen aan de mensen die geld verdienen met het deelplatform is ook een manier om te overleven in concurrerende omgeving. Digitale platforms concurreren om de gunst van de beste aanbieders van overnachtingsmogelijkheden. AirBnB moet bijvoorbeeld ook concurreren met het Nederlandse Booking.com. Wie een aandeel in AirBnB wil krijgen, zal het platform eerder als eerste keus gebruiken om een kamer of appartement aan te bieden.

In een brief aan de SEC schrijft AirBnB-directeur Brian Chesky dat zijn onderneming ‘niets’ zou zijn zonder zijn gastheren en –vrouwen. Ook zij zouden moeten kunnen profiteren van een beursgang. Mede-eigendom zou ‘de belangen van de deelnemers aan de deeleconomie in lijn brengen met die van het bedrijf.’ De beurswaarde van AirBnB werd vorig jaar geschat op 31 miljard dollar.