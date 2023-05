Air France-KLM ziet toekomst zonnig tegemoet: meer reizigers, ticketprijs ‘komt niet naar beneden’

De omzet van luchtvaartconcern Air France-KLM groeide met maar liefst 42 procent naar een totaal van 6,3 miljard euro. Beeld ANP

Dat maakt Air France-KLM vrijdagochtend bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Air France, KLM en Transavia zetten in de eerste drie maanden van dit jaar allemaal meer vliegtuigen in, en ook lukte het beter om die te vullen. In totaal werden 19,6 miljoen passagiers vervoerd, een toename van 35 procent. Eens temeer een bewijs dat de coronapandemie het reisgedrag geenszins heeft veranderd.

Die groei in passagiersaantallen vertaalde zich ook in een hogere omzet. Het luchtvaartconcern boekte een omzet van 6,3 miljard euro, een groei van maar liefst 42 procent. Ook bij concurrenten Lufthansa en IAG rinkelde de kassa afgelopen kwartaal: zij kwamen deze week met omzetcijfers van respectievelijk 7 en 5,9 miljard euro.

Ondanks de flinke omzetgroei schreef Air France-KLM rode cijfers. Het verlies van 344 miljoen euro is vooral te wijten aan de gestegen brandstofkosten. Daar was het concern in het eerste kwartaal van 2023 bijna 80 procent meer aan kwijt dan een jaar eerder. Deels vanwege de dure kerosine, deels doordat luchtvaartmaatschappijen op routes om Rusland heen moeten vliegen.

Fransen kiezen voor trein

Voor de zomer zijn de vooruitzichten goed, zei ceo Ben Smith in een toelichting. ‘In vrijwel de hele wereld zien we een sterke vraag.’ De enige plek waar dat niet het geval is Frankrijk, waar de overheid veel binnenlandse vluchten wil gaan verbieden. Smith: ‘We zien nu al dat passagiers veel vaker voor de trein kiezen.’ Een vergelijkbare trend is op de Nederlandse markt niet aan de orde. ‘We vliegen vanuit Amsterdam naar Brussel of Londen, daar zien we niet dat passagiers massaal voor de trein kiezen.’

In vergelijking met vorig jaar zijn de vliegtickets met zo’n 20 procent gestegen. Air France-KLM verwacht dat de prijs de komende maanden nog hoog blijft, zei cfo Steven Zaat. ‘De vraag is groot en het aanbod beperkt, dus we verwachten niet dat de ticketprijs naar beneden komt.’ Ook ziet hij niet dat passagiers minder te besteden hebben. ‘We zien dat nergens terug.’

Ook budgetdochter Transavia hoopt dit jaar aanzienlijk te groeien – hoewel capaciteitsproblemen de maatschappij deze zomer in de weg zullen zitten.

Air France-KLM heeft het afgelopen jaar de coronasteun van de Nederlandse en Franse staat terugbetaald. Daardoor is de schuldenlast flink gedaald, naar zo’n 5,5 miljard euro. In april maakten zowel Air France als KLM een definitief einde aan de staatssteunregelingen, omdat de bedrijven weer volledig op eigen benen wilde staan. Daardoor heeft het bedrijf de handen vrij voor eventuele overnames, bijvoorbeeld van het zieltogende Portugese Tap Air.