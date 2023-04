Air France-KLM topman Ben Smith krijgt opnieuw bonus van 3 miljoen euro

Ben Smith tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers van Air France-KLM Beeld Koen van Weel / ANP

Dat blijkt uit documenten die Air France-KLM dinsdag heeft gepubliceerd. Smith (51) ontvangt de miljoenenbonus boven op een vast salaris van ruim 900 duizend euro en een onkostenvergoeding van 275 duizend euro. De totale beloning komt daarmee uit op een slordige 4,1 miljoen euro.

De bonus is omstreden omdat Air France-KLM miljardenverliezen draaide gedurende corona. Franse en Nederlandse staatssteun behoedden het bedrijf voor een faillissement. Dat topman Smith gedurende die periode toch aanspraak bleef maken op de bonussen – in 2020 en 2021 respectievelijk 2 en 3 miljoen euro – leidde in Den Haag tot wrevel.

‘Geen bonussen bij staatssteun’

Zo liet het ministerie van Financiën weten dat het iedere vorm van bonussen af te wijzen. Ook dit jaar is het ministerie geen voorstander, zegt een woordvoerder. ‘We zijn altijd tegen uitkeren van bonussen over periodes waar er sprake was van staatssteun. Het bedrag dat nu wordt toegekend vinden we buitenproportioneel en ongepast.’

De Nederlandse overheid bezit iets minder dan 10 procent van de aandelen AFK. Tijdens de aanhoudersvergadering op 7 juni kan het tegen de bonus stemmen, maar dat is hoogstwaarschijnlijk een symbolische daad van verzet. Bij eerdere vergaderingen bleek een ruime meerderheid van de aandeelhouders gewoon in te stemmen met de bonus.

Geen bonus voor KLM-baas Rintel

In vergelijking met de 4,1 miljoen van Smith verdiende KLM-topvrouw Marjan Rintel (55) afgelopen jaar aanzienlijk minder. In de zes maanden dat ze in dienst was bij de luchtvaartmaatschappij, verdiende ze zo’n 402 duizend euro. Rintel kreeg in 2022 geen bonus, dat is niet toegestaan vanwege de staatssteun.

Daar kan dit jaar zomaar verandering in komen: KLM zegde vorige week haar staatssteun op. Het bedrijf zegt weer op eigen benen te kunnen staan. Het is daarmee niet alleen af van de kritische toezichthouder van het kabinet, maar ook het verbod op de uitkering van bonussen.