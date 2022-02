Air France-KLM klimt langzaam uit coronadal, maar blijft miljarden verliezen

KLM-vliegtuig op de landingsbaan bij luchthaven Schiphol. Beeld ANP

Dat Air France-KLM ondanks de turbulente tijden de weg naar boven vindt, blijkt ook uit de resultaten over het vierde kwartaal. In de laatste drie maanden van 2020 stond er een min in de boeken van ruim 1 miljard euro. In het vierde kwartaal van afgelopen jaar stond het bedrijf nog maar 127 miljoen euro in het rood.

Financieel directeur Steven Zaat spreekt in een toelichting dan ook van het beste kwartaal van 2021, terwijl in die drie maanden de omikronvariant de kop op stak. Dat zette wel de rem op het herstel.

In alle cijfers van Air France-KLM valt een stijgende lijn te ontdekken, maar dat beeld is een beetje misleidend. De resultaten worden namelijk afgezet tegen 2020, toen het coronavirus de mondiale luchtvaart met volle kracht trof. Vorig jaar werden veel reisbeperkingen opgeheven en konden meer mensen op pad dankzij vaccinaties.

Prijsvechters

Daarbij profiteerde Air France-KLM vooral van de heropening van de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor het concern. De winstmarge op deze intercontinentale vluchten is groter dan op bijvoorbeeld Europese bestemmingen, waar Air France-KLM veel meer concurrentie ondervindt van prijsvechters als Ryanair en Easyjet.

De omzet van Air France-KLM kwam over heel 2021 uit op 14,3 miljard euro. Dat was bijna 30 procent meer dan in het eerste coronajaar 2020, maar is iets meer dan de helft van de verdiensten van 2019 toen de combinatie 27,2 miljard omzet boekte.

Van de twee maatschappijen draait KLM nog steeds het beste, net als voor de coronacrisis. De winstmarge voor het Nederlandse smaldeel was in het vierde kwartaal 6,2 procent, tegen 1,8 procent voor de Fransen. KLM noteerde een brutokwartaalwinst van 127 miljoen euro, tegen 52 miljoen voor Air France.

Schuldenberg

Air France-KLM gaat nog steeds gebukt onder een grote schuldenberg. Zaat zegt dat het concern de uitstaande schulden bij de Nederlandse en Franse staat zo snel als mogelijk wil afbetalen. Vorig jaar werd al een half miljard afgelost. Tegelijkertijd kreeg het bedrijf van de banken meer tijd om de leningen terug te betalen.

Air France-KLM wil dit jaar het eigen vermogen verder versterken. Dat zou kunnen via de uitgifte van aandelen of obligaties. Daarmee zou tot 4 miljard euro opgehaald kunnen worden. De luchtvaartmaatschappij staat dit jaar voor grote investeringen, met een prijskaartje van 2,5 miljard euro. Eind vorig jaar plaatste Air France-KLM een grote miljardenorder bij Airbus voor de vernieuwing van de vloot.

Vanwege de grote onzekerheden waagt Air France-KLM zich niet aan voorspellingen voor heel 2022. De luchtvaartmaatschappij wil hooguit naar het lopende kwartaal kijken. Het hoopt dat de grenzen van China en Japan weer snel opengaan. Air France-KLM verwacht de capaciteit – het aantal stoelen dat het bedrijf aanbiedt – op te schroeven naar 73 tot 78 procent van voor de coronaellende.