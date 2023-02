Air France-KLM is ‘back in business’, wel zorgen over krimp Schiphol

KLM-baas Marjan Rintel (links) en Air France-KLM-ceo Ben Smith (rechts van haar) op weg naar de presentatie van de jaarcijfers van de luchtvaartmaatschappij. Beeld Koen van Weel / ANP

Na twee magere coronajaren maakt Air France-KLM (AFK) voor het eerst weer winst. Het bedrijf verdiende in 728 miljoen euro, de hoogste operationele winst sinds 2016. ‘We are back in business’, zei financieel topman Steven Zaat vrijdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

De zwarte cijfers komen deels doordat er weer massaal wordt gevlogen. De drie vliegmaatschappijen die onder het moederbedrijf AFK vallen – Air France, KLM en Transavia – vervoerden afgelopen jaar samen 83 miljoen passagiers. Dat is bijna twee keer zoveel als in het coronajaar 2021, toen er ‘slechts’ 44 miljoen passagiers in het vliegtuig stapten. Tegelijkertijd heeft het bedrijf nu ook minder kosten. Tijdens de coronacrisis is er fors gesneden in het personeelsbestand, waardoor Air France en KLM nu respectievelijk 16 en 9 procent minder medewerkers hebben.

Staatssteun

De luchtvaartsector werd tijdens de coronaperiode overeind gehouden door staatssteun. Het geleende Nederlandse geld is al teruggestort, in april zal ook de Franse overheid zijn terugbetaald. AFK heeft er belang bij om daar snel van af te zijn, omdat het wil uitbreiden. De luchtvaartsector is aan het consolideren, waarbij kleine maatschappijen worden opgeslokt door grotere. Zolang het bedrijf nog steun ontvangt, kan de Europese Commissie dwarsliggen bij een overname, bijvoorbeeld van het Portugese Tap.

Hoewel Air France (zo’n 47 duizend medewerkers) binnen de groep een maatje groter is, presteert KLM (27 duizend medewerkers) over het algemeen stukken beter. In Amsterdam werd afgelopen jaar 706 miljoen euro verdiend, tegenover 483 miljoen in Parijs. De Nederlandse tak is efficiënter: van elke euro die KLM verdient, houdt het na aftrek van kosten 6,6 eurocent over. Bij Air France is dat 3 cent.

Toch had KLM nog meer geld kunnen verdienen als Schiphol afgelopen jaar niet een nijpend tekort had gehad aan beveiligers. Daardoor geldt er sinds de zomer een reizigerslimiet, waardoor maatschappijen minder tickets kunnen verkopen. KLM heeft afgelopen jaar 75 miljoen euro uitgegeven aan compensatie aan passagiers voor gemiste of geannuleerde vluchten. Daarnaast becijfert het bedrijf dat het in het derde en vierde kwartaal respectievelijk 145 en 170 miljoen euro aan inkomsten is misgelopen. Het eist dat Schiphol met dat bedrag over de brug komt, gesprekken daarover lopen nog.

En dan eist het kabinet ook nog dat Schiphol gaat krimpen. De luchthaven zou vanaf eind 2023 geen 500 duizend vliegbewegingen meer mogen uitvoeren, maar slechts 440 duizend. Dat komt neer op een reductie van 12 procent. Aanleiding hiervoor is de geluidshinder voor omwonenden. AFK-topman Ben Smith herhaalde nog eens dat hij dat een ‘onbegrijpelijke’ keuze vindt. ‘Veel landen dromen van een hub zoals Schiphol.’ Bovendien verwacht hij dat reizigers zullen uitwijken – ‘die gaan gewoon ergens anders heen.’

Het bedrijf zet daarom de hakken in het zand en vecht de krimp aan via de wettelijke procedure die voor de krimp moet worden doorlopen. Tegelijkertijd heeft het zijn hoop gevestigd op een nieuw plan van luchtvaartminister Mark Harbers. Die wil dat de luchthaven tijdelijk krimpt, maar vanaf 2027 ongelimiteerd kan groeien wanneer maatschappijen schonere vliegtuigen inzetten. In dat plan wordt er niet meer gekeken naar het aantal vliegbewegingen, maar naar de overlast. Dat klinkt het luchtvaartbedrijf, dat vergevorderde plannen heeft om de vloot te vernieuwen, als muziek in de oren. KLM-directeur Marjan Rintel: ‘Laten we onze aandacht richten op het ontwikkelen van dit nieuwe stelsel. In dat geval kunnen we de krimp overslaan en daarmee starten.’

Rode cijfers voor Schiphol

Net als AFK presenteerde ook Schiphol Group vrijdag haar jaarcijfers, en ook de luchthaven zag een verdubbeling van het aantal passagiers. Evengoed werd er een verlies geleden van 77 miljoen euro. Het bedrijf trok 120 miljoen extra uit vanwege het personeelstekort. Met dat geld werden onder meer beveiligers beter betaald en passagiers gecompenseerd. Interim-baas Ruud Sondag trok het boetekleed aan. ‘2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk. Nooit eerder in de geschiedenis van Schiphol hebben we zoveel reizigers en luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld.’