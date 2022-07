Air France-KLM boekt winst ondanks chaos luchthavens, maar personeelstekort kost tientallen miljoenen

Reizigers tijdens het wachten in lange rijen buiten op Schiphol. Air France-KLM maakte ondanks de chaos op de luchthaven een kwartaalwinst van 324 miljoen euro. Beeld ANP

Over het tweede kwartaal van 2022 boekte zowel het al eerder goed draaiende KLM als Air France winst. In totaal werd er door het concern een nettowinst van 324 miljoen euro behaald. KLM is verantwoordelijk voor het grootste deel daarvan. De luchtvaarmaatschappij draaide een winst van 262 miljoen euro.

Daarmee is het herstel dat zich al in de eerste drie maanden aftekende, doorgezet. Vooral de omzet van het concern steeg sterk en komt nu uit op 6,7 miljard euro, een jaar eerder was dat nog 2,8 miljard. Omdat de vraag naar vliegreizen toenam en er een vast aantal plekken beschikbaar is, kon Air France-KLM hogere prijzen vragen voor tickets. Ook op het gebied van cargovluchten presteerde het bedrijf afgelopen kwartaal goed.

Door de hoge winst in het afgelopen kwartaal kon KLM ook de leningen en staatssteun om door de coronacrisis heen te komen in z’n geheel aflossen. In totaal gaat het om 942 miljoen euro aan leningen bij banken en de overheid.

Het herstel van de vraag naar vluchten was zo sterk dat het extra kosten en misgelopen inkomsten door de problemen op luchthavens meer dan goed maakt. Toch kostte het personeelstekort op luchthavens en de bijbehorende chaos het bedrijf in totaal zeker 70 miljoen euro. Dat bedrag moest Air France-KLM uittrekken voor compensatie van reizigers.

Teleurgestelde reizigers

Die hoge kostenpost is grotendeels toe te schrijven aan de chaos op Schiphol door personeelstekorten. Om de problemen te beperken, schrapte Schiphol vluchten, waardoor luchtvaartmaatschappijen hun passagiers moesten teleurstellen.

Het luchtvaartconcern verwacht in het volgende kwartaal minder geld kwijt te zijn aan compensatie voor reizigers, omdat er voor die periode al vluchten zijn geschrapt. Toch zullen de gevolgen van de personeelstekorten in de luchtvaart nog lang te merken zijn, zegt KLM-bestuurder Marjan Rintel tegen persbureau ANP. Op korte termijn zijn de tekorten nog niet opgelost, waardoor het ‘moeilijker wordt om terug te komen op een normaal serviceniveau’.

Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern doet het met de kwartaalcijfers overigens beter dan sommige concurrenten. Zo leed de Britse prijsvechter Easyjet een verlies van 135 miljoen euro door de personeelstekorten en chaotische toestanden op vliegvelden in heel Europa. Het bedrijf moest de afgelopen maanden tienduizenden vluchten schrappen.

Air France-KLM verwacht dat de gunstige omstandigheden in de luchtvaartmarkt de komende tijd doorzetten. Ook voor het derde kwartaal voorziet het een forse winst, om daarna het jaar winstgevend af te sluiten.