AI-wetenschappers en filosofen: computers kunnen bewustzijn hebben

AI-architect Raffi Kryszek straalt zichzelf in een ProtoBot Epic AI-eenheid terwijl hij poseert voor foto's in Los Angeles. Beeld REUTERS

‘Kunnen computers bewustzijn hebben?’ Alleen al deze simpele vraag doet bij veel wetenschappers de stoom uit de oren komen. De discussie is echter actueler dan ooit, aangezwengeld door de grote progressie die de zogenoemde grote taalmodellen (LLM’s) achter programma’s als ChatGPT doormaakten.

Een uitgebreide groep AI-wetenschappers, filosofen, psychologen en neurowetenschappers heeft zich over het onderwerp gebogen. Onder hen bevindt zich Yoshua Bengio, die samen met Geoffrey Hinton en Yann LeCun in 2018 de Turing Award won voor zijn werk op het gebied van kunstmatige neurale netwerken. In een voorpublicatie op preprint-site Arxiv betogen ze dat er geen principiële barrières zijn om ‘bewuste AI-systemen’ te bouwen.

Laurens Verhagen schrijft voor de Volkskrant over technologie, internet en kunstmatige intelligentie. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van nu.nl.

Tegelijk benadrukken ze dat geen enkel huidig AI-systeem op dit moment al bewust is. Dit soort overschatting van de mogelijkheden van AI-systemen is zeer verklaarbaar vanwege onze neiging tot antropomorfiseren: het projecteren van menselijke eigenschappen op (in dit geval) apparaten. Onderschatting van de mogelijkheden komt overigens evengoed voor, schrijven ze.

Hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor Lamme, niet betrokken bij de studie, noemt dit op X ‘het beste werk op het gebied van AI en bewustzijn’, gebaseerd op solide data en argumenten.

Uitvoeren van berekeningen

Om tot de conclusie te komen dat AI bewust kan worden, moeten wetenschappers eerst definiëren wat zulk bewustzijn dan eigenlijk is. De auteurs baseren zich in hun publicatie op het idee dat voor bewustzijn niets anders nodig is dan het uitvoeren van berekeningen: ‘computationeel functionalisme’, in vakjargon. ‘Dat is een mainstream - zij het omstreden - standpunt in de filosofie van de geest’, geven ze zelf toe.

In het artikel sommen de auteurs de (computationele) theorieën op die volgens recente neurowetenschappelijke inzichten noodzakelijk zijn voor bewustzijn. Volgens Lamme is dat een nuttig uitgangspunt: ‘Natuurlijk geeft een beschrijving op moleculair niveau van de processen in het brein nog geen volledig begrip van het bewustzijn. Maar met het constateren van die beperking kom je niet veel verder.’

"Consciousness" has been the taboo "C-word" in AI.



This 88-page paper, coauthored by Turing Prize laureate Yoshua Bengio, is a systematic survey of the scientific theories of consciousness, as well as possible implementations in today's AI stack.



I commend their courage to… pic.twitter.com/XRJmHRZRz7 — Jim Fan (@DrJimFan) 21 augustus 2023

Een van de theorieën over het bewustzijn uit het artikel is afkomstig van Lamme zelf: het idee dat dat zogenoemde feedbackloops tussen hogere en lagere visuele gebieden in de hersenen noodzakelijk zijn voor bewustzijn. ‘In ons brein worden losse visuele elementen tot elkaar gesmeed in één georganiseerd concept. Op dat moment ontstaat bewuste ervaring.’

Andere theorieën

Op dit moment zijn AI-systemen die zijn gebouwd om objecten te herkennen overigens nog niet zo ver, denkt ook Lamme: ‘Het integreren van informatie in een groter geheel zien we daar nog niet.’ De onderzoekers schetsen vervolgens hoe je dit wel zou kunnen doen. Hetzelfde doen ze bij de andere theorieën van het bewustzijn. Als een niet-biologisch AI-systeem aan de vereisten (afkomstig van de verschillende theorieën) voldoet, is het bewust, betogen ze. En kan het AI ook verder brengen.

Los van de vraag of dit daadwerkelijk lukt, is het een slecht idee, reageert psycholoog en AI-schrijver Gary Marcus op zijn blog. ‘We hebben niet eens LLM’s onder controle. Willen we echt een andere, misschien nog zelfs riskantere doos openen?’