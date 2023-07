AI-blog: Van slordig schetsje naar strak ontwerp of schilderij

Stability AI, het bedrijf achter Midjourney- en DALL-E-concurrent Stable Diffusion, heeft leuk nieuw gereedschap gelanceerd: Stable Doodle. Het gratis AI-programma vertaalt ‘doodles’ (krabbels) naar gelikte schilderijen, 3d-figuren, foto’s of cartoons, net wat de gebruiker wil.

Er bestaan al langer dergelijke programmaatjes, maar Stable Doodle blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid en bovendien zijn de resultaten indrukwekkend. Het startpunt is een eigen schets. Dat werkt het beste met een pen in combinatie met een tablet, maar op een smartphone is dat ook te doen. Het tekenen via een muis en een computer is geen aanrader. Vervolgens kan de gebruiker via een tekstopdracht aangeven in wat voor stijl zijn gekrabbel moet worden vertaald. Stable Doodle geeft bovendien een aantal voorgedefinieerde opties.

Stability AI - Van schets naar 'comic book style'

Het bedrijf richt zich naar eigen zeggen op zowel professionals als beginnende tekenaars: ‘Met Stable Doodle kan iedereen met basistekenvaardigheden en online toegang binnen enkele seconden originele afbeeldingen van hoge kwaliteit genereren.’

Met het programma hoopt Stability AI nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren, schrijft techblog Techcrunch. Dat kan in de vorm van betaalversies voor professionele gebruikers zijn. Het AI-bedrijf heeft in totaal 125 miljoen dollar aan investeringen binnengehaald en zou daarmee zo’n 1 miljard dollar waard zijn. Maar de bodem van de geldkist komt volgens Techcrunch snel in zicht. (Laurens Verhagen)