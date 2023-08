Ahold Delhaize verlaagt prijzen ‘waar mogelijk’ en is tevreden over onlineverkopen

Een Delhaize-supermarkt in Brussel. Beeld Omar Havana / Getty

Het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com deed goede zaken in het tweede kwartaal van dit jaar. De totale omzet in de Verenigde Staten en Europa groeide naar 22 miljard euro, ongeveer 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Europese deel van de omzet was ruim 8 miljard euro. Wel boekte het bedrijf met 468 miljoen euro ongeveer 20 procent minder winst dan vorig jaar.

De hoogste piek in de inflatie van voedselprijzen is wel voorbij, denkt ceo Muller. De onderneming verlaagt prijzen ‘waar mogelijk’. Ook worden leveranciers onder druk gezet om goedkoper te leveren. De hogere prijzen voor aardappelen, uien en olijfolie schrijft hij toe aan klimaatverandering en de droogte die eerder dit jaar grote delen van Europa teisterde.

De opgelopen kosten voor grondstoffen, transport en personeel drukten vooral in Europa de resultaten naar beneden. Ook de staking bij Delhaize in België sloeg een gat in de winst. In het laatste kwartaal was de operationele winstmarge in Europa daardoor 3,2 procent, iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

‘Graaiflatie’

Daarmee deden de winkels in Nederland, België, Tsjechië, Griekenland, Luxemburg, Roemenië, Servië en Portugal het minder goed dan hun collega’s in de Verenigde Staten. Daar wordt niet alleen de meeste omzet geboekt, maar ook meer winst. De Amerikaanse winstmarge op de verkopen kwam uit op 4,6 procent.

Ahold Delhaize boekte vorig jaar met ruim 400 duizend medewerkers een omzet van 87 miljard euro en een nettowinst van 2,5 miljard euro. In mei, bij de presentatie van de (uitstekende) cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar, moest Muller zich verweren tegen het verwijt van ‘graaiflatie’. Ook het supermarktconcern zou de hoge inflatie gebruiken om meer winst te maken. De directeur zei toen dat overwinst ‘helemaal geen enkele rol speelde bij Ahold Delhaize’. De winstmarge in Europa was juist ‘flinterdun’ en ‘zorgelijk’.

Muller is enthousiast over webwinkel Bol.com, die een ‘enorme’ waardeontwikkeling laat zien. Via dit Nederlandse internetplatform werd in de maanden april, mei en juni voor 1,4 miljard euro aan goederen verkocht. Dat is ruim 10 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Voor Ahold Delhaize als geheel ging het ook goed met de onlineverkopen. Die namen in het tweede kwartaal toe met ongeveer 6 procent op jaarbasis, naar een totaal van 2,2 miljard euro. Een eerder afgeblazen plan voor een beursgang van Bol.com behoort nog tot de mogelijkheden, mocht het beursklimaat verbeteren.

Digitale ambities

Op digitaal gebied heeft Ahold Delhaize sowieso grote ambities. Slimmer omgaan met alle data van klanten en verkopen is een van de strategische speerpunten van het concern, aldus Muller. Op de persoon toegesneden kortingsprogramma’s, van voorloper The Giant Company in de Verenigde Staten tot Albert Heijn in Nederland, binden klanten sterker aan hun supermarkt. In Nederland is het aantal leden van het abonnementsmodel ‘Albert Heijn Premium’ in minder dan twee jaar omhooggeschoten naar 800 duizend. Dit programma is een aanvulling op de bonuskaart van het supermarktbedrijf, die al veel informatie genereert over individuele klanten en hun koopgedrag.

Met dochteronderneming Gen AI Labs wil Ahold Delhaize zijn klanten met behulp van kunstmatige intelligentie nog dichter op de huid zitten, met gebruikmaking van hun voorkeuren en aankoopgeschiedenis. Hetzelfde ‘laboratorium’ moet een door de klant uitgekozen recept ook automatisch omzetten in een boodschappenlijstje.

Ahold Delhaize krijgt overigens weer een Nederlandse financieel directeur. Per 1 oktober is Jolanda Poots-Bijl de opvolger van de Amerikaanse Natalie Knight. De laatste is na drie jaar Zaandam vertrokken naar autoconcern Stellantis (moederbedrijf van onder meer Fiat en Ferrari). Eerder was de Brit Jeff Car chief financial officer (cfo) van de onderneming. Econoom Poots-Bijl is sinds 2016 verantwoordelijk voor de financiën van baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord. Zij had eerder vergelijkbare functies bij onder meer bouwbedrijf Volker Wessels en ict-onderneming Ordina.