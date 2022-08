‘Ahold Delhaize stelt beursgang Bol.com uit vanwege slechte marktomstandigheden’

Pakketten worden voor verzending gesorteerd in het distributiecentrum van Bol.com. Beeld ANP

Volgens de ingewijden stelt Ahold Delhaize de beursgang uit vanwege de verslechterde marktomstandigheden; zo zijn koersen van concurrerende webwinkels de afgelopen tijd gekelderd. Dat komt onder meer doordat de groei die internetwinkels tijdens de coronacrisis doormaakten, is geremd. De omzet van Bol.com daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 7 procent.

Het plan was om Bol.com in de tweede helft van dit jaar te introduceren op de Amsterdamse beurs. Het zou de grootste beursgang van het jaar worden aan het Damrak. Ahold Delhaize is volgens de ingewijden van plan om de webwinkel op een later moment alsnog naar de beurs te brengen. Het concern wil niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving.

Eerder dit jaar leek een vlotte beursgang van Bol.com al onzeker toen de tegenvallende kwartaalcijfers naar buiten kwamen. Samen met de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgden die er toen al voor dat de verwachte beurswaarde van het bedrijf naar beneden moest worden bijgesteld.

Onzekerheid op internationale markten

Het is voorlopig afwachten of het beursklimaat voor webwinkels snel verbetert. Niet alleen kampen de bedrijven met dalende verkopen, ze voelen de onzekerheid op de internationale markten. Door stijgende rente kiezen beleggers liever voor veiligere aandelen dan die van relatief nieuwe ondernemingen in de webwinkelbranche.

Voor webwinkel Coolblue was die onzekerheid vorig jaar al reden om een geplande beursgang uit te stellen. Bij investeerders is er een gebrek aan vertrouwen dat grote webwinkels hun grote investeringen kunnen terugverdienen en winst kunnen draaien.

Een bijkomend probleem voor de branche is de krapte op de arbeidsmarkt. Zo is er een tekort aan bezorgers en medewerkers in distributiecentra. Coolblue zou daarom kampen met stijgende loonkosten, die ten koste gaan van de winst. Het is onduidelijk of Bol.com met dezelfde problemen te maken heeft.

Koers Ahold Delhaize omlaag

Hoewel de cijfers van Bol.com in het eerste kwartaal tegenvielen, draait het bedrijf nog altijd goed. Het bedrijf, dat in 2012 door Ahold Delhaize werd aangekocht voor 350 miljoen euro, is een van de grootste onlinewinkels van de Benelux. Het afgelopen jaar werd er 5,5 miljard euro uitgegeven op het platform, 27 procent meer dan het jaar daarvoor. Bovendien is het bedrijf winstgevend.

Door de berichtgeving over de uitgestelde beursgang, die net voor sluiting van de Amsterdamse beurs naar buiten kwam, schoot de koers van Ahold Delhaize donderdagmiddag kort omlaag, om zich daarna snel weer te herstellen. Uiteindelijk daalde het aandeel 0,9 procent.