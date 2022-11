Aha, de oom heeft aan de kerstdis iets gevonden om je eens lekker mee te sarren

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: weg met de heiligheidseis, opdat we conflictloos de Kerst doorkomen.

Nou heb ik een heel fijne en gezellige familie, dus ik kijk echt uit naar december met al z’n familiefeestelijkheden. Als er tijdens de kerstvisite – of wanneer dan ook – discussie dreigt te ontstaan klinkt het meestal: ‘Nou, daar denken we dan anders over. Hoe gaat het met je verbouwing/fantastische columns in Volkskrant Magazine/op school?’ Aangenaam rustig, conflictloos de Kerst door, zoals het hoort.

Maar ik kan me voorstellen dat er een boel mensen zijn die nu al opzien tegen het kerstdiner met die ene oom die zo houdt van ‘een lekkere stevige discussie’ – zijn definitie van op steeds hoger volume en met steeds meer stelligheid zijn nergens op gebaseerde mening en theorettes herhalen. Vooral mensen die iets goeds proberen te doen, moeten het bij dit soort figuren vaak ontgelden.

‘O!’, zegt die oom dan, ‘ben jij vegetariër? Dus jij eet helemaal geen vlees?’

‘Nee, ik eet helemaal geen vlees’, antwoord je.

‘Ook niet eens een keer een bitterbal ofzo?’, vraagt de oom dan.

Zoals een Lingo-kandidaat in de ballenbak rommelt in de hoop de gouden bal te vinden, zo tast hij in jouw leven op zoek naar je imperfecties.

‘Nee, nooit eens een bitterbal.’

‘Dus jij eet alleen maar groenten?’, zegt de oom, en je knikt. Hij denkt even, waarna hij glunderend naar jullie disgenoten kijkt omdat hij de gouden bal te pakken heeft.

‘Aha!’, roept hij triomfantelijk, ‘maar weet jij wel hoe die groenten van jou naar de winkel worden gebracht, meisje? Juist, door heel grote, vervuilende vrachtwagens! Ha!’

Mensen die hun steentje bijdragen, meestal op klimaatgebied, worden aangevallen op de dingen die ze – bewust of zonder dat ze er iets aan kunnen doen – níét goed doen. Dikwijls is de aanvaller iemand die wel een mening heeft, maar geen principes die hij wil naleven. En dat voelt natuurlijk niet zo lekker, dus moet degene die wél moeite doet naar beneden worden gehaald, opdat de aanvaller en degene die hij aanvalt iets dichter bij elkaar komen te staan op de goed-doe-meetlat.

Hier bestaat een woord voor, dat ik toevallig zelf heb bedacht: de heiligheidseis.

Je hebt pas recht van spreken als je zelf álles goed doet. Anders ben je hypocriet.

Zo’n heiligheidseis slaat natuurlijk nergens op. Er is niks mis met het naleven van wat principes of een poging daartoe. Dat lost altijd nog meer op dan roepen dat een ander het maar moet doen en er verder gedachteloos en nietsontziend op los leven. En het verdient al zeker geen aanval.

Laten we allemaal proberen te doen wat ons het goede lijkt, en anderen niet langs torenhoge onrealistische meetlatten leggen. Weg met de heiligheidseis. Het lijkt mij een hele fijne kerstgedachte.