Agractie en FDF gaan samen overleggen over uitnodiging Remkes, twijfel bij andere organisaties

Een boerenprotest eind juli op de Markt in Maastricht, een publieksvriendelijke actie. Beeld ANP

Gespreksleider Remkes heeft vrijdagochtend drie uur in zijn agenda vrijgemaakt voor het overleg met belangenorganisaties van agrariërs. Van de vertegenwoordigers van de gangbare, niet-duurzame landbouw heeft tot nu toe alleen LTO Nederland zijn deelname bevestigd.

De grote sectorbonden (NMV voor de melkveehouderij, POV voor de varkenshouderij, NAV voor de akkerbouw en NVP voor de pluimveehouders) twijfelen nog. Ook de vereniging voor jonge boeren, het NAJK, weet nog niet of het op Remkes’ uitnodiging ingaat.

Bestuursleden van de vier sectorbonden, LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en de leiders van actiegroepen Agractie en FDF komen woensdagavond bijeen in een Nijkerks hotel om standpunten uit te wisselen. In het verenigde boerenfront zijn wat scheurtjes ontstaan doordat LTO vorige week op eigen houtje besloot met het kabinet om tafel te gaan, terwijl de meeste boeren daar weinig zin in hebben.

‘Verraad’ van de LTO

Zij willen pas praten als het kabinet vooraf bevestigt dat de huidige stikstofdoelen niet heilig zijn. Van der Tak heeft zich door premier Rutte laten overhalen om Remkes’ uitnodiging zonder voorwaarden vooraf te accepteren. Agractie en FDF nemen LTO dat ‘verraad’ erg kwalijk.

Agractie-leider Bart Kemp sprak maandag telefonisch met Remkes om zijn scepsis toe te lichten. Na dat gesprek heeft Agractie de minister-president een brief gestuurd ‘waarin wij uiteenzetten op welke punten wij stappen van het kabinet verwachten’. Rutte en Remkes hebben beloofd daarop binnen enkele dagen te reageren, schrijft Agractie in een persbericht. ‘Aan de hand van deze reactie zullen wij afwegen of een inhoudelijk gesprek zinvol is voor de boeren van Nederland.’ Ruttes woordvoerder kon dinsdag niet zeggen wanneer het kabinet zijn antwoord klaar heeft.

Voor het Remkes-beraad, dat vrijdagochtend om half elf begint, is ook een aantal organisaties van duurzame boeren uitgenodigd. Zij hebben de uitnodiging allemaal aanvaard. Dit zijn in elk geval Caring Farmers, Biohuis en de Federatie van Agro-ecologische boeren. Namens het kabinet zitten vrijdag premier Rutte, minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en minister Staghouwer (Landbouw) tegenover de boeren aan tafel. Waar het overleg plaatsvindt, wil Remkes in verband met de veiligheid niet prijsgeven. Het vroegtijdig bekendmaken van de vergaderlocatie zou tractorblokkades en andere agressieve boerenacties kunnen uitlokken.

Individuele boeren

Vrijdagmiddag zullen Rutte, Van der Wal en Staghouwer met een stuk of tien individuele boeren in gesprek gaan. Dit zijn agrariërs die geen organisatie vertegenwoordigen, maar op persoonlijke titel zijn uitgenodigd. Volgens Remkes’ woordvoerder zijn deze boeren geselecteerd, omdat ze het afgelopen jaar met ‘interessante ideeën en verhalen’ in de media zijn verschenen. Hun namen houdt Remkes geheim om te voorkomen dat ze worden bedreigd door radicale beroepsgenoten.

Naast de twee gesprekken met boeren op vrijdag heeft Remkes in augustus nog vier praatsessies gepland. Hij wil twee gespreksrondes beleggen met respectievelijk ‘ketenpartijen’ en individuele bedrijven uit de agro- en voedselindustrie. Voor de natuur- en milieuorganisaties is ook een overleg gepland, net als met de decentrale overheden (provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Voor al deze gesprekken is nog geen datum vastgesteld, maar Remkes wil eind augustus een eindverslag kunnen presenteren.

Een aantal partijen uit de agro- en voedselindustrie heeft de uitgestoken hand van het kabinet afgewezen. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, landbouwcoöperatie Agrifirm en de branchevereniging van veevoederfabrikanten Nevedi zijn door Remkes aan tafel genodigd, maar gaan niet in op de invitatie. Zij vinden dat het kabinet er eerst met de boeren uit moet zien te komen, voordat zij als ketenpartijen hun zegje doen. De COV, de brancheorganisatie van de vleesindustrie, wil alleen aanschuiven als de boeren die in Nijkerk bijeenkomen dat ook doen. Rabobank en de branchevereniging van de supermarkten CBL willen wél met het kabinet in overleg.

Dit geldt ook voor de uitgenodigde natuur- en milieuorganisaties. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Greenpeace, de stichting Natuur en Milieu, LandschappenNL en Johan Vollenbroek van de actiegroep Mobilisation for the Environment hebben al ja gezegd op Remkes’ ouverture.