Agenten op Walcheren maakten zich schuldig aan racisme, seksueel wangedrag en riskant gebruik vuurwapens

Twee van de betrokken agenten hebben vorig jaar zelf al ontslag genomen, twee anderen zijn nu door de politie ontslagen en de overige twee zijn voorwaardelijk ontslagen: ze hebben een proeftijd van één en twee jaar en zijn overgeplaatst naar teams buiten Zeeland. Niet alle agenten hebben dezelfde misstappen begaan. Volgens de politie zijn de misdragingen ‘als individu’ gepleegd en vormden de zes geen groep.

Het onderzoek naar de agenten heeft in totaal anderhalf jaar in beslag genomen. Daarbij kwam ‘verwijtbaar gedrag en ernstig plichtsverzuim’ aan het licht. Het gaat daarbij om drie vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Zo gingen agenten oneigenlijk om met vuurwapens. Ze maakten gebruik van vuurwapens op het bureau ‘zonder werkgerelateerde noodzaak’. Het onderzoek richtte zich ook op verkeerd gebruik van pepperspray, maar kon daar niet genoeg bewijs voor vinden.

Daarnaast hebben agenten ‘ongewenst seksueel gedrag’ vertoond, bijvoorbeeld door vrouwonvriendelijke opmerkingen te maken. De politie spreekt echter ook van ‘ernstig overschrijdend gedrag’ in die context, zonder dat nader te specificeren. Uit het onderzoek bleek ten slotte dat agenten racistische berichten stuurden in WhatsAppgroepen. Wat ze precies hebben gezegd, is onduidelijk.

‘Hardnekkig probleem’

De Zeeuwse kwestie brengt de politie opnieuw ernstig in verlegenheid. De laatste jaren zijn er geregeld agenten in opspraak gekomen vanwege grensoverschrijdend en racistisch gedrag. Rotterdamse agenten wisselden in 2019 in een WhatsAppgroep met de naam ‘Jan Smit’ berichten uit waarin ze spraken over mensen met een donkere huidskleur met termen als ‘kankervolk’, ‘kutvolk’, ‘kk mongolen’ en ‘pauper allochtonen’.

Eerder dit jaar lieten agenten uit Oost-Nederland zich racistisch uit in een filmpje dat ze maakten in Parijs. Ze noemden een ‘Marokkaanse markt’ in Parijs ‘een dierentuin’. Twee agenten werden ontslagen, van wie één voorwaardelijk.

De documentaire De blauwe familie uit 2022, waarin agenten met een migratieachtergrond vertelden over racistische bejegeningen en ander discriminerend gedrag van collega’s, deed ook veel stof opwaaien. De politie beloofde dat elke racistische uiting van een agent voortaan tot een sanctie zou leiden, in welke vorm dan ook.

Volgens de politievakbond NPB is het echter nog niet genoeg. In juni moest de politie na ophef terugkomen op een omstreden besluit om een agent die eerder was veroordeeld voor racisme, uitgerekend een positie te geven bij de Vreemdelingenpolitie. ‘Dat geeft aan dat we een hardnekkig probleem hebben bij de politie’, zei Jan Struijs van de vakbond toen.