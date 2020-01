Agenten die drugs verstopten bij Russische journalist komen zelf voor de rechter

Een van de Russische politieagenten die de bekende onderzoeksjournalist Ivan Goloenov in een val wilden laten lopen, wordt weggeleid uit een rechtszaal in Moskou. De agenten arresteerden Goloenov nadat zij zelf drugs bij hem hadden verstopt. Beeld AP

Goloenov, die voor de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza werkt, werd vorig jaar juni gearresteerd op verdenking van drugshandel. De politie zou drugs hebben gevonden in zijn rugzak en in zijn appartement. Maar volgens Meduza ging het om een poging de journalist het zwijgen op te leggen. Onafhankelijke kranten beschouwden de arrestatie van Goloenov als een rechtstreekse aanval op de persvrijheid, die in Rusland toch al onder druk staat.

Na een gezamenlijke campagne van de belangrijkste onafhankelijke kranten haalden de autoriteiten bakzeil en lieten ze de aanklacht tegen Goloenov vallen. Hem hing een gevangenisstraf van mogelijk 20 jaar boven het hoofd. Naar verluidt zou president Poetin zelf hebben ingegrepen om de autoriteiten te verlossen van het pijnlijke schandaal.

Vermoedelijk werd Goloenov opgepakt wegens zijn onderzoeken naar corruptie bij de overheid. Zo nagelde hij de locoburgemeester van Moskou aan de schandpaal wegens schimmige onroerendgoedtransacties waarmee hij en zijn familieleden een fortuin verdienden. Goloenov maakte ook vijanden met een stuk waaruit bleek dat officieren van de geheime dienst FSB samenwerkten met een maffiabende die de Moskouse begrafenisindustrie in handen had gekregen.

Tien jaar strafkamp

De vijf agenten van de anti-drugsafdeling van de Moskouse politie die de zaak tegen Goloenov in elkaar zetten, worden nu beschuldigd van machtsmisbruik, het vervalsen van bewijzen en illegaal drugsbezit. Daarop staat tien jaar strafkamp. Maar het blijft natuurlijk de vraag wie er opdracht had gegeven voor de operatie tegen Goloenov die duidelijk een politiek karakter had.

Het komt volgens de Russische media wel vaker voor dat de autoriteiten lastige figuren drugsdelicten proberen aan te smeren. Zo zat het hoofd van de mensenrechtenorganisatie Memorial in Tsjetsjenië drie jaar vast na zeer twijfelachtige beschuldigingen dat er drugs in zijn auto waren gevonden.

Maar meestal gaat het om gevallen waarbij de politie arrestanten of hun familie geld probeert af te persen. De zakenkrant Kommersant beschreef onlangs hoe agenten van een antidrugsafdeling in een voorstad van Moskou een geraffineerde truc hadden ontwikkeld om onschuldige burgers geld uit hun zak te kloppen. Ze arresteerden een 25-jarige man en stelden hem voor als lokaas te dienen voor een verslaafde die drugs wilde kopen. Na afloop van de operatie zou hij worden vrijgelaten. Maar uiteindelijk draaiden ze de zaak om en werd hij van drugshandel beschuldigd, een vergrijp waarop 15 jaar cel staat.

Vervolgens persten ze zijn moeder 3.000 euro af met de belofte dat ze hem zouden vrijlaten. Toen ze daarop nog eens 15 duizend euro eisten, stapte ze met haar klacht naar een andere afdeling van de politie. Die stelde vast dat hun collega's aan de lopende band drugsverslaafden gebruikten om onschuldige burgers in de val te laten lopen.