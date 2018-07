Agent schreef tijdens nachtdienst zelf IS-dreigbrief aan korps

Antwerpse agenten en een terreurploeg stonden op scherp toen kort na de aanslagen in Parijs bij een politiebureau een brief werd gevonden die afkomstig leek van Islamitische Staat. Deze bleek echter niet afkomstig van een terrorist, maar van een agent die die nacht zelf dienst had.

Belgische politie op straat in Brussel. Foto ANP

Het leek een rustige vrijdagnacht te worden op het Antwerpse politiebureau Heist-op-den-Berg: iedereen draaide routineus zijn diensten en er was nergens groot alarm. Tot er om tien over drie een brief werden gevonden aan de toegangspoort van het bureau zelf: een A4’tje met daarop het symbool van Islamitische Staat, de Syrische vlag, de tekst ‘allahoe akbar’ in het Arabisch, het opschrift ‘Vuil flikken’ en twee namen van leden van het korps met hun nummerplaten.

Het was november 2015, twee weken na de aanslagen in Parijs, en ook in België gold op dat moment een verhoogd dreigingsniveau: er was net informatie vrijgekomen dat IS van plan was om aanslagen op agenten te plegen. Op slag werd de terreurploeg teruggeroepen en de omgeving uitgekamd – zonder enig resultaat.

De verbazing steeg toen uit onderzoek bleek dat de brief was gemaakt in het redactielokaal van het politiebureau zelf. Op één van de computers bleek die nacht rond twee uur te zijn gezocht naar afbeeldingen van de Syrische vlag en de uitspraak ‘allahoe akbar’. Vervolgens waren deze zoektermen gewist. De enige printer die was aangesloten op het internet was gebruikt om een Worddocument te printen en in het laboratorium is vastgesteld dat de inkt van de dreigbrief dezelfde was als die van de printer op het bureau. Ook het papier bleek daar vandaan te komen.

Zelf geknutseld

Alles wees erop dat agent Andy V. de dreigbrief in elkaar had geknutseld, zo blijkt uit een uitspraak die de Raad van State woensdag heeft gepubliceerd. V. had op de bewuste nacht zelf dienst op het bureau en zijn badge verraadde dat hij een uurtje voordat de brief werd ontdekt 12 minuten in het redactielokaal was geweest. De twintiger moest hierop voor de rechter verschijnen wegens ernstige bedreiging en werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Bovendien werd hij op staande voet ontslagen.

Andy V. ontkende alles en stapte naar het Hof van Beroep. Zijn verhaal is dat hij op het bewuste tijdstip op de wc zat en op zijn telefoon zat te surfen. Uit onderzoek van zijn toestel bleek echter dat hij op dat moment helemaal geen data heeft verbruikt. Toch sprak het Hof hem vrij. De rechtbank was er wel van overtuigd dat V. de brief gemaakt heeft, maar vond dat deze te vaag was en oordeelde dat er geen sprake was van een misdrijf.

Zijn ontslag blijft echter gehandhaafd. ‘Hij had moeten weten dat bij het minste of geringste vermoeden van een dreiging alles uit de kast zou worden gehaald. Daarnaast heeft hij als politieambtenaar ook een voorbeeldfunctie. De feiten – zelfs als deze alleen als grap bedoeld zouden zijn geweest – zijn absoluut ontoelaatbaar’, oordeelt de Raad van State.

Andy V. blijft hardnekkig ontkennen dat hij de brief heeft geschreven. Hij onderzoekt nu samen met zijn advocaat welke juridische stappen hij nog kan ondernemen om zijn ontslag ongedaan te maken.