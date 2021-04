Agent overtrad volgens politiebaas Minneapolis alle regels bij arrestatie Floyd

Politiebaas Medaria Arradondo tijdens het proces tegen agent Derek Chauvin, die vorig jaar George Floyd doodde. Beeld AP

De harde woorden van Arradondo, de eerste zwarte politiebaas van Minneapolis, is de zoveelste veroordeling van Chauvins optreden tijdens de rechtszaak door een politiefunctionaris van de stad. Het gebeurt niet vaak in Amerika dat agenten tijdens onderzoeken en rechtszaken elkaar afvallen.

Arradondo doorbrak deze ‘blauwe muur’ van zwijgen al door een dag na de dood van Floyd de vier agenten te ontslaan die betrokken waren bij diens arrestatie. Een maand later noemde hij de dood van Floyd, die minutenlang tegen de grond werd gedrukt waardoor hij niet kon ademen, zelfs moord. Arradondo maakte van de zesde dag van de rechtszaak tegen Chauvin gebruik om te benadrukken dat de agent alle politieregels over de aanhouding van verdachten aan zijn laars lapte.

Volgens de politiechef was de wurggreep waarin Floyd zo lang werd gehouden, en het ruim negen minuten lang knielen op zijn nek, niet goed te praten. ‘Het maakt geen deel uit van onze training en het maakt zeker geen deel uit van onze ethiek of waarden’, aldus Arradondo op vragen van aanklager Steve Schleicher.

Minneapolis Police Chief Medaria Arradondo: Derek Chauvin 'in no way' should've kept George Floyd pinned by the neck https://t.co/4A6SN8D1gt — Star Tribune (@StarTribune) 5 april 2021

‘Zoveel kracht’

Volgens de politiebaas had Chauvin al snel moeten ophouden met het op deze wijze bedwingen van Floyd die protesteerde tegen zijn aanhouding. Floyd werd verdacht van het inwisselen van vals geld bij een winkel. ‘Toen Floyd eenmaal was opgehouden zich te verzetten, en zeker toen hij in nood verkeerde en probeerde dat duidelijk te maken, had dat moeten stoppen’, aldus de politiebaas.

Arradondo: ‘Het was aanvankelijk redelijk om te proberen hem in de eerste paar seconden onder controle te krijgen. Maar toen er geen verzet meer was en meneer Floyd niet langer reageerde, om dan door te gaan met het gebruik van zoveel kracht tegen een persoon die op zijn buik ligt en al geboeid is achter zijn rug. Dat is op geen enkele wijze in lijn met onze regels.’

De politiechef wees erop dat Chauvin, die negentien jaar bij het korps werkte, had moeten weten dat de zware druk op Floyds nek ongeoorloofd was. Volgens de regels van het korps over het gebruik van de omstreden ‘nekklem’, mogen agenten lichte tot matige druk gebruiken om arrestanten te bedwingen. ‘Als ik kijk naar de gezichtsuitdrukking van meneer Floyd, dan lijkt het erop dat op geen enkele wijze lichte tot matige druk is gebruikt’, aldus de korpschef.

Many Black men and women are keeping tabs on what’s unfolding in the televised trial of former Minneapolis police officer Derek Chauvin. They say it has provoked strong emotions. https://t.co/CCthS82nYb — The Associated Press (@AP) 3 april 2021

Geen hulp

Ook verzaakte Chauvin zijn plicht, zo benadrukte Arradondo, door Floyd geen hulp te bieden voordat de ambulance arriveerde. Chauvin overtrad volgens hem ook de regels die bepalen dat agenten met gebruik van zo min mogelijk geweld tot de-escalatie moeten overgaan in het geval van gespannen situaties.

‘Dit optreden was geen de-escalatie’, aldus Arradondo. ‘Het was in strijd met waar we voor staan, het beschermen van levens, en in strijd met onze principes en onze waarden en normen.’

Inspecteur Katie Blackwell, die de afdeling trainingen van het korps lange tijd leidde, viel Chauvin ook af tijdens haar getuigenis maandag. Volgens Blackwell had de agent nooit op Floyds nek mogen knielen om hem te bedwingen. ‘Dit is niet wat wij de agenten leren’, aldus Blackwell die Chauvin al meer dan twintig jaar kent. Chauvin, die moord en doodslag ten laste is gelegd, kan tot ruim tien jaar cel worden veroordeeld als de jury hem schuldig acht. De rechtszaak tegen de andere drie agenten begint in augustus.