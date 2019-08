Agent Ken ging op vakantie naar Zeeland en nam mee: zijn zwembroek en zijn politie-uniform

Een creatieve noodgreep van de burgemeesters van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee: politieagenten uit de rest van het land helpen hun collega's op de eilanden in ruil voor tijd in een vakantiehuisje voor hun gezin. Op die manier wordt het tekort aan politieagenten tijdens de drukke zomerweken ondervangen.

Ken Vaessen uit Venlo ging op vakantie in Zeeland en nam mee: zijn zwembroek, badlaken en zijn politie-uniform. In ruil voor een week gratis verblijf in een vakantiehuisje met vrouw en kinderen draait hij vier diensten als agent op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Hij staat in het drukke hoogseizoen de politie bij op deze Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.

‘Ik zag de oproep en heb meteen gereageerd’, zegt Ken Vaessen, terwijl zijn collega-voor-een-week, Pieter van Kesteren uit Arnhem, de fourwheeldrive manoeuvreert over het strand bij Ouddorp. Ze hebben ‘bizar veel’ meldingen gehad van onwel geworden badgasten, reanimaties en vermissingen van kinderen – maar wat wil je ook bij tropische temperaturen op het strand.

In totaal gaan deze zomer 33 politievrijwilligers een week aan de slag op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Het is een creatieve noodgreep van de twee burgemeesters omdat de vaste bezetting van de politie in het hoogseizoen ontoereikend is.

125- tot 150 duizend mensen

‘Schouwen-Duiveland telt 34 duizend inwoners, maar we hebben hier in de zomer 125- tot 150 duizend mensen’, zegt burgemeester Gerard Rabelink in strandtent Perry’s op de Brouwersdam. ‘Er zijn 5,4 miljoen overnachtingen op jaarbasis. Helaas houdt de nationale politie daar geen rekening mee in de capaciteit.’

En dan is er ook nog een reeks evenementen op Schouwen-Duiveland, zoals Concert at Sea op de Brouwersdam, de wijnfeesten in Dreischor, de visserijdagen in Bruinisse, paardenevenement Power Horse in Noordwelle, de kermis in Zierikzee en dancefestival Beach Boom in Ellemeet. ‘De organisatoren zijn verantwoordelijk voor wat er op hun terrein gebeurt, maar het levert natuurlijk ook extra werk op voor de politie’, zegt agent Richard de Boer.

Voor De Boer is de kustregio zijn vaste standplaats. ‘Meer mensen betekent meer meldingen. Vorig jaar hadden we alleen al onze handen vol aan 184 inbraken in auto’s en campers op parkeerplaatsen langs de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Schouwen-Duiveland. En als Duitse toeristen een ongeluk hebben, laten ze hun auto midden op de weg staan tot de politie poolshoogte heeft genomen.’

Dat kan even duren, afhankelijk van overige acute meldingen. Bovendien is het 45 minuten rijden van de ene naar de andere kant van Schouwen-Duiveland. De Boer is dan ook dolblij met de extra collega’s deze zomer. ‘We klagen niet. Maar we hebben wel een probleem.’

Pieter van Kesteren en Ken Vaessen op het strand bij Ouddorp. Beeld Rebecca Fertinel

33 tijdelijke agenten

De gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zijn elk zo’n 20 duizend euro kwijt aan de huur van vakantiehuisjes voor de 33 tijdelijke agenten. Het is geen gigantisch budget, beaamt burgemeester Rabelink, maar toch klopt het niet. ‘Dit zijn kosten die eigenlijk voor rekening zijn van de nationale politie. Het is toch geld dat de gemeenten niet aan andere zaken kunnen uitgeven. Ik kan me best voorstellen dat inwoners gaan klagen: waarom wordt mijn subsidieaanvraag van 2.000 euro afgewezen en betaal je wel 20 duizend euro aan de politie?’

Hun laatste dag in Zeeland begint hectisch voor Ken Vaessen en Pieter van Kesteren. Ze zijn als eersten ter plaatse bij een frontale botsing op de N57 tussen Goedereede en Ouddorp met zeven gewonden. In de middag is de sfeer meer ontspannen. Er is tijd voor een praatje bij de reddingsdienst in Ouddorp, om zwemmers te waarschuwen voor gevaarlijke stroming en om mee uit te kijken naar een vermist jongetje – dat zich gelukkig na twee minuten alweer meldt bij de ongeruste ouders.

Badgasten zwaaien als het gelegenheidsduo passeert. ‘Het is mooi om hier een kijkje in de keuken te krijgen’, zegt Van Kesteren. Net als Vaessen is hij politievrijwilliger – ze hebben een andere vaste baan, maar zijn wel volledig bevoegd als agent, inclusief het dragen van een wapen. ‘Als ik thuis diensten draai, heb je te maken met geluidsoverlast of burenruzies. Hier is het toch een ander sfeertje, in de vakantietijd.’

Duitse agenten in Zeeland De politievrijwilligers in Zeeland afkomstig uit de rest van Nederland zijn nieuw, maar al 24 jaar assisteren Duitse agenten de politie in Renesse. Ze zijn er met Pinksteren en in de zomerweekends, vooral om Duitse toeristen te helpen. Ze dragen hun Duitse uniform en rijden met een Duitse politieauto. Omgekeerd helpen Zeeuwse agenten op de kerstmarkt van Krefeld.

Ervaringen positief

De proef met de politievrijwilligers wordt na de zomer geëvalueerd, maar tot nu toe zijn de ervaringen positief. Toch vindt burgemeester Rabelink dat er structureel meer capaciteit moet komen voor de politie. ‘Ik moet de leefbaarheid en de openbare orde kunnen garanderen voor de inwoners en gasten. Stel dat het was gaan regenen tijdens dat ongeluk van vanochtend op de N57. Dan trekt iedereen massaal weg van het strand, terwijl de Brouwersdam is afgesloten. Dan wordt het chaos en vraagt iedereen: burgemeester, waarom heeft u niet meer politie?’

Duitse toeristen op de foto met de politie. Beeld Rebecca Fertinel

Daar komt nog bij dat het vakantieseizoen de laatste jaren steeds langer duurt, zegt Rabelink: ‘Veel campings verdwijnen en er komen vakantiehuisjes voor terug. Daardoor begint het seizoen eerder en loopt het langer door. Ook dat betekent extra drukte voor de politie.’

Agent Richard de Boer beaamt het: ‘Vroeger ging ik in september op vakantie, nu pas in oktober.’