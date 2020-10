Agent die zijn Amsterdamse collega hardhandig arresteerde is vrijgesproken

De Zwolse rechtbank noemde het gebruikte geweld ‘noodzakelijk, adequaat en proportioneel’. Beeld anp

De zaak draait om een gesprek dat vier jaar geleden ontspoorde in de hal van het Enschedese politiebureau. De Nederlands-Marokkaanse Raiss was die dag niet in functie en was samen met zijn vader en jongere broertje naar de Twentse politie gegaan. Zijn broertje had een afspraak gemaakt om aangifte te doen van internetoplichting, maar de baliemedewerkers verwezen de jongen door naar een website waarop hij zijn aangifte kon doorgeven. Raiss was het hier niet mee eens, en er ontstond een stekelig gesprek waarin Raiss vertelde zelf agent te zijn.

Herbert H. hoorde van collega’s dat er een ‘gestoord gebakje’ in de hal stond, en dat de baliemedewerkers zich door hem geïntimideerd voelden. H. bemoeide zich vervolgens met de discussie, en arresteerde Raiss toen deze niet aan zijn verzoek voldeed om zich te legitimeren.

Volgens Raiss had hij nooit aangehouden mogen worden, bovendien zouden zijn Twentse collega’s te veel geweld hebben gebruikt. In een interview in NRC zei hij kort na de aanhouding dat hij bovendien het slachtoffer was geworden van vooroordelen. ‘Als ik als blonde jongen dat bureau was binnengelopen, was dit allemaal niet gebeurd.’ De arrestatie had vergaande gevolgen voor hem: hij kampt met een posttraumatische stressstoornis en kan wegens ziekte niet werken.

De rechters oordelen anders. Wat hen betreft mocht de politie-inspecteur Raiss wel aanhouden omdat hij zich niet legitimeerde. Het toegepaste geweld was ‘noodzakelijk, adequaat en proportioneel’ omdat Raiss zich verzette, aldus de rechtbank.

Hoewel Raiss aangifte tegen H. deed, dwong de Twentse Herbert H. het strafproces tegen hem uiteindelijk zelf af via een artikel 12-procedure. Hij hoopte via het vonnis van de rechtbank op eerherstel.

Het OM stelde twee weken geleden dat deze zaak nooit een strafzaak had mogen worden, en eiste vrijspraak. ‘Dit is een schoolvoorbeeld van miscommunicatie. Het is eerder een casus voor een communicatietraining.’