Agent die onschuldige Rubens Grouwels neerschoot herinnerde zich alles, behalve het schot

Rubens Grouwels. Beeld Linelle Deunk

Speciaal agent ‘B230’, een lid van een arrestatieteam dat op 26 april vorig jaar in Sittard de onschuldige Rubens Grouwels (21) neerschoot, moet 80 uur voorwaardelijke werkstraf krijgen. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) maandag in de rechtbank in Arnhem.

Slachtoffer Rubens Grouwels werd door fouten van de politie ten onrechte aangezien voor een terrorismeverdachte en werd aangehouden door de Dienst Speciale Interventies (DSI), een van de zwaarst getrainde eenheden van politie en defensie. Bij die arrestatie liep het mis.

Hoewel Grouwels zich niet verzette, loste B230 een schot door het raam van zijn auto. Grouwels werd geraakt in zijn linkerbovenarm en kreeg een slagaderlijke bloeding. Ook werd het bot in zijn arm verbrijzeld, zijn armzenuw beschadigd en raakte hij ernstig getraumatiseerd.

Privacy

Het is de eerste keer dat een lid van de DSI wordt vervolgd voor een zogeheten ‘ongewild schot’. In de rechtbank zat B230 maandag op een monitor voor de rechter, onzichtbaar voor het slachtoffer: omdat de DSI zich bezighoudt met terreurverdachten, werd zijn privacy beschermd. Grouwels moest tegen de achterkant van een scherm aankijken.

Tegen de rechter vertelde B230 hoe hij van achteren langs de auto van Grouwels liep, met zijn linkerhand tevergeefs het portier probeerde te openen, en met rechts zijn wapen trok. Hierbij bestaat het risico dat de rechterhand in een ‘reflex’ meedoet met de linkerhand, en zo schiet. Agenten wordt daarom geleerd hun vinger niet op de trekker te leggen, maar ‘hoog op de slede’.

Het OM zei dat het vaststaat dat B230 zijn vinger toch op de trekker heeft gehad. De agent zei zich alles nog te kunnen herinneren, behalve het schot zelf. ‘Ik heb niet het idee dat ik met mijn vinger aan de trekker heb gezeten’, zei hij tegen de rechter. ‘Ik schrok van het schot. Ik was verbaasd en ik ging bij mezelf na: ben ik dan degene geweest die heeft overgehaald? Ik kan het me niet herinneren.’

‘Ongeluk’

Zijn advocaat vindt daarom dat hij moet worden vrijgesproken. ‘Dit was een noodlottig ongeluk’, zei hij. Begin dit jaar viel in Drachten ook een ongewild schot bij een aanhouding in een auto, en werd het betreffende DSI-lid niet vervolgd, aldus de advocaat. Maar volgens het OM zijn beide zaken onvergelijkbaar.

B230 zei verder dat hij bij het zien van de slagaderlijke bloeding had geprobeerd de wond dicht te drukken. Volgens Grouwels is dit niet waar. ‘Je probeert te doen alsof je reddend hebt opgetreden’, zei hij in zijn slachtofferverklaring. ‘Terwijl je gewoon aan mij aan het trekken was en mij met geweld uit de auto probeerde te krijgen.’ Ook een collega verklaarde achteraf dat B230 na het schot bleef schreeuwen: ‘Laat je handen zien.’

De rechter vroeg of er sprake was van nervositeit. Of B230, een Afghanistan-veteraan, het misschien extra goed wilde doen omdat hij pas bij het team zat. B230 ontkende dat.

‘...en ook voor de verdachte’

Grouwels uitte ook kritiek op de manier waarop de agent achteraf reageerde. Zo zei B230 in zijn verhoor: ‘Ik vind het verschrikkelijk. Niet alleen voor mijzelf, vooral ook voor het team, voor de organisatie, en ook voor de verdachte.’ ‘Ik sta achteraan in dat rijtje’, aldus Grouwels. ‘En zo voelt het ook.’

Hij verweet dat de agent geen enkele moeite had gedaan om erachter te komen hoe het met hem ging, of om zijn excuses aan te bieden. Pas na na een publicatie in de Volkskrant hoorde hij dat hij wilde praten. ‘Yeah right’, zei Grouwels. ‘Onder druk van de media, bijna anderhalf jaar later. Hoe oprecht en gemeend komt dat over? En dan wel een bezwaarschrift indienen tegen de dagvaarding en vandaag anoniem willen blijven en je niet openlijk willen verantwoorden.’

‘Zal ik zeggen hoe dit op mij overkomt?’, zei Grouwels. ‘Als iemand die gedacht heeft dat hij een grote held zou zijn: een gekleurde terrorist neerknallen en daarna met de eer gaan strijken. Maar ik was geen terrorist, maar een doodgewone jongen uit Sittard.’

Emotioneel

B230 is inmiddels weer aan het werk bij de DSI. Hoewel hij tijdens de rechtszaak vooral veel technische antwoorden gaf, kwam hij in zijn laatste woord ineens wèl met een emotioneel verhaal. Hij zei dat hij in een ‘diep, donker dal’ had gezeten. Hij had lang een groot gevoel van schaamte. ‘Ik twijfelde of ik wel geschikt was voor dit werk. Ik had twijfels of ik ontslag moest nemen.’

Huilend vertelde hij hoe hij het incident honderden keren had teruggespeeld in zijn hoofd. ‘Er is geen dag geweest dat ik niet terugdacht aan het incident. Ik zie nog steeds de uitdrukking op het gezicht van Rubens. Ik zie hoe hij op de grond ligt met het infuus in zijn arm.’

‘Deze zaak kent enkel en alleen maar verliezers’, aldus B230. ‘Het blijft secondenwerk, uitgevoerd door mensen.’ Hij noemde de afhandeling door de politie van het incident voor Grouwels ‘schandalig’. ‘Ik had geen invloed op deze beslissingen, maar ik voel me er wel verantwoordelijk voor’, zei hij. ‘Sorry.’