Agent die Capitoolbestormer doodde voelde zich genoodzaakt te schieten: ‘Ze vormde een gevaar’

Michael Byrd (linksonder en rechtsboven) in gesprek met Lester Holt van NBC Nightly News. Beeld REUTERS

Byrds naam circuleerde al enige tijd online en werd bestookt met bedreigingen door vooral extreem-rechtse Amerikanen. Daar wilde de zwarte agent nu, ruim een half jaar na de bestorming van het Capitool, zijn verhaal over doen en trad in de openbaarheid tijdens een interview met de Amerikaanse zender NBC .

Op 6 januari van dit jaar bestormden duizenden Trump-aanhangers het Capitool in Washington, waar het congres op dat moment de verkiezing van Joe Biden formaliseerde. Bij de bestorming vielen vijf doden, waaronder de 35-jarige Ashli Babbitt. Babbitt werd door Byrd doodgeschoten, nadat zij door een kapotgeslagen deur de plek waar congresleden zich verstopten, probeerde binnen te komen. ‘Ik kon haar beweging niet goed zien en ik zag niet zien wat ze in haar handen had. Daarom moest ik schieten.’

Geen vervolging

Babbitt was overigens niet gewapend. Eerder deze week oordeelde zijn werkgever dat Byrd desalniettemin juist handelde en niet vervolgd zal worden. Zeven andere agenten die die dag met de bewaking van het Amerikaanse congres belast waren, dienden woensdag een aanklacht in tegen Trump. Zij vinden dat hij schuld heeft aan de gewelddadige bestorming van het complex in Washington op 6 januari.

Byrd bewaakte de dag van de bestorming de gangen van de congreszaal. Toen de indringers terrein begonnen te winnen, instrueerde hij de congresleden onder meer een gasmasker op te doen. Via zijn walkietalkie kreeg Byrd mee wat er zich buiten zijn gezichtsveld afspeelde. ‘Ik hoorde over de inbraken en over agenten die onder de voet werden gelopen door de bestormers en op de grond lagen. Ik was erg bang.’ Ook hoorde Byrd berichten dat er in de hal van het congres geschoten zou zijn, maar dat bleek later niet te kloppen.

Even later braken de bestormers ook door wat Byrd ‘de laatste verdedigingslinie van agenten’ noemde, waardoor ze nog één deur verwijderd waren van de zaal waar de congresleden zich bevonden. Byrd besloot zijn pistool op de deur de richten. ‘Dat was een tactische keuze, je hoopt dat je gebeden worden gehoord. Maar dat gebeurde niet.’ Toen Babbitt door het gat in de deur klom, voelde Byrd zich genoodzaakt te schieten. ‘Ze vormde een gevaar.’