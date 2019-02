Aftreden Democratische gouverneur geëist na publicatie racistische studentenfoto

Op de foto staat een man verkleed als blackface, naast een andere persoon in het beruchte witte pak van de racistische Ku Klux Klan. Onduidelijk is wie van de twee de gouverneur is. De foto, die door de conservatieve website Big League Politics online werd gezet, stond op een pagina met andere foto’s van Northam.



Zonder uit de doeken te doen wie van de twee hij op de foto is, zegt de gouverneur dat de foto ‘duidelijk racistisch en aanstootgevend’ is. Hij zegt ‘spijt te hebben’ en biedt zijn excuses aan.

De pagina uit het jaarboek. Beeld AP

Roep om aftreden

De 59-jarige Northam werd in 2017 verkozen tot gouverneur van Virginia, nadat hij er vier jaar vice-gouverneur was. Twee partijgenoten, de Democratische presidentskandidaten, Kamala Harris en Julian Castro, hebben Northam opgeroepen zijn functie neer te leggen. Castro twitterde dat zijn gedrag ‘racistisch en gewetenloos’ was.

Ook Jack Wilson, leider van de Republikeinse partij in Virginia, roept op tot zijn vertrek. Volgens hem heeft Northam ‘de morele autoriteit om te blijven regeren verloren’. Zelf denkt Northam desondanks aan te kunnen blijven. ,,Ik erken dat het tijd en zware inspanningen zal kosten om de schade te herstellen die dit gedrag veroorzaakt heeft. Ik ben er klaar voor om dat belangrijke werk te doen’’, zo reageerde hij.

Het is nog onduidelijk of Northam inderdaad kan aanblijven. Als hij vertrekt, wordt hij opgevolgd door de Afro-Amerikaanse vice-gouverneur Justin Fairfax.

Onlangs stapte in Florida een topfunctionaris op nadat foto's waren opgedoken van zijn halloweenkostuum van veertien jaar geleden. De medewerker van de gouverneur had zich destijds verkleed als een zwart slachtoffer van de verwoestende orkaan Katrina.

It doesn’t matter if he is a Republican or a Democrat. This behavior was racist and unconscionable. Governor Northam should resign. Julián Castro