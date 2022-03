Aftappen internet door inlichtingendiensten onder verscherpt toezicht na onrechtmatigheden

Het pand van de AIVD in Zoetermeer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De bevindingen van de toezichthouder, de CTIVD, komen op een brisant moment. De inlichtingendiensten roepen al langer om meer bevoegdheden, waarbij de uitbreiding van kabelinterceptie gewild is. Door de oorlog in Oekraïne – en de digitale dreiging uit Rusland – is dat proces versneld. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil vanwege de oorlog ‘knelpunten’ in de huidige wet wegnemen.

De CTIVD constateert echter dat de controle ontbreekt op de manier waarop de inlichtingendiensten data verwerken en of die in overeenstemming is met de wet. Daardoor zijn onrechtmatigheden te laat geconstateerd, blijkt uit een rapport van de toezichthouder.

Gerichte inzet ‘sleepnet’ in strijd met praktijk van aftappen internet

Kabelinterceptie is een nieuwe bevoegdheid in de wet uit 2017 – en werd ook wel ‘het sleepnet’ genoemd – maar blijkt vanwege technische complicaties en onduidelijke toezeggingen lastig uitvoerbaar. Zo wringt de belofte van het vorige kabinet dat de inzet ‘zo gericht mogelijk’ zou zijn met de praktijk van kabelinterceptie, die een ongericht karakter heeft. Daarom is de bevoegdheid tot op heden niet ingezet.

Wel hebben AIVD en MIVD zogeheten snapshots genomen: in kortere periodes van een paar uur hebben ze dataverkeer onderschept om te onderzoeken of die datastromen relevant zijn. Internetverkeer gaat via glasvezelkabels (lichtsignalen) en in zo’n kabel zitten weer tientallen kanalen. Met snapshots bij een grote telecomprovider kan worden gekeken welke kanalen relevant zijn voor het werk van de inlichtingendiensten.

Het nemen van de snapshots is volgens de CTIVD niet altijd goed gegaan. ‘De CTIVD constateert dat de invulling van de zorgplicht in de onderzoeksperiode ondergeschikt is geweest aan operationele belangen.’ Zo hielden de diensten niet altijd goed bij wat ze deden, met als gevolg dat na afloop niet goed gecontroleerd kan worden of ze de regels wel hebben gevolgd.

Toezichthouder pleit voor meer duidelijkheid in wet

Het liefst zouden de diensten kabelinterceptie toepassen op alle kanalen in de glasvezelkabels, maar dat is niet ‘zo gericht mogelijk’. Complicerende factor is dat internetverkeer niet altijd dezelfde route aflegt. Data kiezen de snelste of goedkoopste route, wat het ingewikkeld maakt om de relevante gegevensstroom te ontdekken.

De CTIVD pleit nu voor meer duidelijkheid in de wet. ‘De noodzaak van kabelinterceptie ligt volgens de wetgever met name in het onderkennen van ongekende dreigingen. Juist het feit dat het gaat om het blootleggen van ongekende (cyber)dreigingen, maakt dat dit middel alleen effectief is als sprake is van een bepaalde mate van ongerichtheid bij het verzamelen van gegevens’, aldus de commissie. Het snapshotten moet een aparte wettelijke basis krijgen, adviseert de CTIVD.