Afstand houden tijdens de hadj is geen doen, en dus gaat de pelgrimsreis dit jaar niet door

Het gebied rond de Kaaba in de Grote Moskee van Mekka wordt gedesinfecteerd op 24 april, de eerste dag van de Ramadanmaand. Beeld AFP

Een ‘zeer beperkt’ aantal gelovigen is eind juli welkom in Mekka, liet het ministerie van Hadj deze week weten: alleen mensen die in Saoedi-Arabië wonen en die jonger zijn dan 65 jaar, kunnen dit jaar deelnemen aan de rituelen die elke moslim tenminste één keer in zijn leven moet uitvoeren. De rest zal een jaar moeten wachten.

Teleurstelling

De teleurstelling onder gelovigen is groot, want het is een reis waar vaak jarenlang naartoe wordt geleefd. Maar ook voor Saoedi-Arabië is het een strop. De hadj en de umrah (dat is de pelgrimage naar Mekka en Medina in de rest van het jaar) leveren het land elk jaar zo’n 10,5 miljard euro op. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman vindt dat het koninkrijk veel te afhankelijk is van olie-inkomsten en heeft eerder al eens geopperd dat het aantal pelgrims zou moeten worden opgevoerd – omdat daarmee ook de inkomsten zullen groeien. Uitgerekend dit jaar zou wat extra geld welkom zijn, want de olieprijs is historisch laag en door de lockdown heeft de economie ook in Saoedi-Arabië klappen gekregen.

Maar tijdens de hadj is het geen doen om anderhalve meter afstand te houden. Vorig jaar namen er 2.49 miljoen gelovigen deel aan de hadj; mensen die van over de hele wereld op hetzelfde moment met vliegtuigen, bussen en boten naar Mekka trokken. Het grootste deel van de pelgrims slaapt in overvolle tentenkampen, en overdag worden er rituelen uitgevoerd waarbij gelovigen soms zo dicht op elkaar gepropt staan, dat er in het verleden grote ongelukken zijn gebeurd. Na de hadj keren al die miljoenen mensen weer terug naar huis, waar ze vaak worden onthaald op een feestmaal met familie en vrienden die de mooie verhalen willen horen.

Superverspreidersbijeenkomst

De bedevaart zou dus één grote superverspreidersbijeenkomst kunnen worden, en dat willen de Saoedische autoriteiten niet op hun geweten hebben. Daarom zijn de heilige steden Mekka en Medina sinds februari al gesloten voor de umrah, en een maand later waarschuwde de Saoedische minister voor Pelgrimszaken moslims dat ze hun pelgrimsreis pas definitief moesten boeken als er meer duidelijkheid was. Indonesië, Maleisië, Senegal en Singapore hebben hun onderdanen eerder deze maand verboden om dit jaar naar Saoedi-Arabië af te reizen.

Vanuit Nederland reizen elk jaar zo’n vijfduizend pelgrims af voor de hadj, en natuurlijk zijn die teleurgesteld, zegt Saïd el Amraoui, oprichter van de Nederlandse vraagbaak Hadj Info en begeleider van pelgrims. ‘De hadj, daar tel je toch naar af.’

Hij voorziet nog een ander probleem, want een pelgrimsreis is duur (een reispakket begint bij 5.500 euro) en de meeste hadjreisbureaus zijn niet aangesloten bij een garantiefonds. ‘Ik vrees dat duizenden mensen hun geld niet gaan terugkrijgen, en ook geen voucher hoeven te verwachten’, zegt El Amraoui. ‘Het enige lichtpuntje dat ik zie, is dat bonafide reisbureaus zich hierna wel bij die fondsen gaan melden, omdat de klant voortaan garanties wil hebben.