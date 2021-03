Afschuw in Mexico om politiegeweld tegen vrouw die stierf na knie in haar rug

Een demonstrant vraagt om gerechtigheid voor de overleden Victoria Salazar Arriaza. Beeld Reuters

Op sociale media gingen dit weekend beelden rond van de brute arrestatie van Victoria Salazar Arriaza, een 36-jarige vrouw uit El Salvador. Ze werd zaterdag aangehouden in de badplaats Tulum, op schiereiland Yucatan. De beelden tonen hoe een agent haar op haar buik op de grond houdt, terwijl drie andere politiemannen toekijken. De agent drukt met zijn knie in de rug van de vrouw, die het uitschreeuwt van de pijn. Later is te zien hoe de agenten haar levenloze lichaam achterin een politieauto leggen.

De beelden tonen veel gelijkenis met de arrestatie van George Floyd, de Afro-Amerikaanse man wiens dood in mei vorig jaar aanleiding was voor de wereldwijde #blacklivesmatter-demonstraties.

Maandag bleek uit de autopsie dat Victoria Salazar Arriaza is overleden aan twee gebroken nekwervels. De politie zou haar hebben aangehouden omdat ze zich in een winkel agressief gedroeg tegen de medewerkers. De autoriteiten hebben de politie beschuldigd van ‘disproportioneel geweld’ bij de arrestatie. Het hoofd van de politie in Tulum is uit zijn functie gezet en de vier agenten zijn opgepakt op verdenking van femicide. ‘De wet zal rigoureus worden toegepast, zodat deze misdaad niet ongestraft blijft’, aldus de autoriteiten.

Politiegeweld

Politiegeweld is niet ongewoon in Mexico, maar krijgt zelden zoveel aandacht. De beelden zijn miljoenen keren bekeken en lokken veel reacties uit op sociale media. Onder de hashtag #JusticiaParaVictoria wordt politiegeweld aan de kaak gesteld. Lokale media melden dat tientallen mensen zondag in Tulum de straat op gingen om gerechtigheid voor Victoria Salazar en een einde aan het geweld tegen vrouwen te eisen.

Het incident heeft president López Obrador in verlegenheid gebracht. Mexico is samen met Frankrijk gastheer van een VN-conferentie over gendergelijkheid, die deze week plaatsvindt. Maandagochtend veroordeelde de president op de officiële opening van de conferentie ‘de brute behandeling’ van de El Salvadoraanse. ‘Het is een feit dat ons vervult van verdriet, pijn en schaamte’, zei Obrador. Hij richtte zich tot haar familie, vrouwen in El Salvador en Mexico en ‘de vrouwen van de wereld’.

In 2020 werden in Mexico gemiddeld tien vrouwen per dag vermoord; een van de hoogste aantallen femicide wereldwijd. In de afgelopen jaren gaan steeds meer Mexicaanse vrouwen de straat op om actie van de regering te eisen. Eerder deze maand liepen honderden vrouwen in een protestmars naar het presidentieel paleis, waar zij probeerden door de barricades te breken die het paleis van de straat afschermen. Volgens feministische actiegroepen doet de president niets om het probleem aan te pakken, terwijl hij zich tegenover het buitenland graag opstelt als voorvechter van vrouwenrechten.

Migranten

Het incident roept ook woede op over de behandeling van migranten in Mexico. Jaarlijks trekken vele duizenden Zuid-Amerikanen door Mexico in de hoop de Verenigde Staten te bereiken, waarbij velen door de politie worden mishandeld, misbruikt en zelfs vermoord. President Obrador beloofde in zijn presidentscampagne in 2018 juist met ‘knuffels in plaats van kogels’ een einde te maken aan de geweldsexcessen in het land.

Het slachtoffer van dit weekend, Victoria Salazar Arriaza, verbleef sinds 2018 in Mexico op een tijdelijke verblijfsvergunning. Er zijn geen aanwijzingen dat zij verder wilde reizen naar de VS; Tulum ligt ver van de migratieroute. President Nayib Bukele van El Salvador heeft het incident in verschillende tweets veroordeeld en beloofd ‘alle mogelijke hulp’ te bieden aan de twee dochters die Victoria Salazar achterlaat.