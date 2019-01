Afschuw én terughoudendheid’ bij première over ‘pedoseksuele’ Michael Jackson

Beeld Sundance Institute

‘Het publiek leek compleet in shock’, aldus Rolling Stone. ‘We zaten allemaal fout toen we juichten voor Michael Jackson’, concludeerde entertainment magazine Us Weekly zelfs. De critici zijn het erover eens dat de vier uur durende film weinig aan de verbeelding overlaat. De details die nu naar buiten komen, zijn inderdaad huiveringwekkend: van de nep-huwelijksceremonie die de zanger hield met een van de jongens, inclusief gouden ring met diamant, tot alle plekken op diens landgoed Neverland waar ze seksuele handelingen verrichtten.

De documentaire wordt later dit jaar uitgezonden op abonneezender HBO. Amerikaanse media brachten de afgelopen weken het ene na het andere ronkende bericht over de aanstaande première op het Sundance Film Festival. Zo zouden boze fans van Michael Jackson massaal komen demonstreren tegen de voorgenomen vertoning. In de lobby bij de bioscoopzaal was medisch personeel aanwezig om bijstand te verlenen aan getraumatiseerde kijkers.

De twee in de zaal aanwezige slachtoffers die in de documentaire hun verhaal doen kregen uiteindelijk een staande ovatie. Beiden kwamen als kindsterretjes in contact met de zanger van hits als Thriller en Bad. De ene als fan, die opviel omdat hij de fameuze danspasjes van Michael Jackson tot in de puntjes kon nadoen. De ander leerde hem kennen via een Pepsi-reclame waarin beiden speelden. De daaruit ontstane ‘vriendschappen’ ontwikkelde zich vervolgens snel van speels ogende logeerpartijtjes tot jarenlange seksuele relaties.

‘Niet onomstotelijk’

Al sinds het begin van de jaren negentig steken met grote regelmaat geruchten de kop op dat de voorliefde van Michael Jackson voor kinderen gepaard ging met seksuele avances. Erg overtuigd van zijn onschuld lijken de Amerikaanse recensenten dan ook niet. Toch tonen zij zich in hun eerste reacties behalve ontsteld (‘We zijn pas halverwege de documentaire en ik moet nu al 400 keer douchen om mij weer schoon te voelen’) ook opvallend terughoudend. Waar het tijdschrift Variety de getuigenissen ‘krachtig en overtuigend’ noemt, wijzen veruit de meeste media er op dat Jacksons misdragingen nog altijd niet onomstotelijk bewezen zijn.

Dat is ook het standpunt van de familie van de in 2009 overleden zanger. In een reactie spreekt zij van ‘karaktermoord’. Samen met de fans wijzen ze er op dat de twee mannen die Michael Jackson nu als pedoseksueel neerzetten, eerder tegenover de rechter getuigden dat hij hun nooit kwaad had gedaan. Dat was nadat Jackson in 2003 was aangeklaagd door een tiener. In 2005 werd hij daarvan vrijgesproken.