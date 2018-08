Afscheid van het gele hesje: Bouw kiest voor oranje als nieuwe basiskleur

De bouw verschiet van kleur. Het gele veiligheidshesje gaat verdwijnen. Op alle grote bouwplekken gaan de werkkrachten vanaf 1 juli 2019 verplicht gehuld in oranje. Dat geldt voor werk aan het spoor en aan de snelwegen, maar ook bij de bouw van een fabriekshal of woonwijk. Overal waar rijdend materieel kan opduiken, moet de kleur van een overall, jas of hesje oranje zijn.

De kleurverandering is een uitvloeisel van de veiligheidsafspraken in de bouwsector. Met de selectie van oranje als primaire kleur moet de bouwplaats eenvormiger worden en daarmee veiliger. Oranje is in de meeste Europese landen de kleur voor de bouw, vandaar de keuze, zegt veiligheidsadviseur Willem Schunselaar Paap, die betrokken was bij het opstellen van de code.

Oranje is niet per se beter zichtbaar dan geel, zegt hij. ‘De Europese norm voor waarschuwingskleding met een hoge zichtbaarheid gaat ook over de intensiteit van de gekozen kleur. Tussen oranje en geel zit wat dat betreft geen verschil.’

De overgang heeft vooral gevolgen voor het werk aan het spoor, metro en lightrail, aldus Schunselaar Paap. ‘Daar is het gele werkpak nog verplicht. Alleen veiligheidsmensen dragen oranje, voor de herkenbaarheid. Dat wordt dus precies andersom. Niet alleen de kleding zal moeten worden vervangen, maar ook moeten tal van handleidingen en instructies worden aangepast.’

Veel bouwbedrijven hullen hun personeel nu al in het oranje. Voor bedrijven die ook aan het spoor werken, zoals Strukton, wacht nog een verkleedpartij. Voor ruim 1.300 spoorwerkers moet de stap van geel naar oranje worden gemaakt en voor 32 veiligheidsmensen bij dezelfde klussen precies andersom. De keuze voor één basiskleur maakt het werk niet alleen veiliger, zegt een woordvoerder, maar ook makkelijker. ‘We werken ook veel in het buitenland of met buitenlandse bedrijven in Nederland. Die werken al vaak in oranje. Ook wat dat betreft is uniformering een goede zaak.’