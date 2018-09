Afrikaanse varkenspest in België, Nederland doet nog niets

De regering neemt voorlopig geen extra maatregelen om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest Nederland bereikt. Donderdag bleken Belgische wilde zwijnen de zeer besmettelijke variant te dragen. Het is voor het eerst dat deze pestvorm –ongevaarlijk voor mensen – zo dicht bij Nederland is geconstateerd.

Dit was reden voor LTO Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om vrijdagochtend bijeen te komen voor een spoedberaad. Een woordvoerder van minister Schouten laat weten dat de huidige strenge eisen voorlopig voldoende zijn. Sinds de Afrikaanse varkenspest in Oost- en Zuid-Europa opdook, wordt aan de grens al extra schoongemaakt en ontsmet.

Om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden, houdt het ministerie de situatie voortdurend in de gaten. ‘Want België is toch een stuk dichterbij dan Roemenië’, zegt een woordvoerder van de minister. De Afrikaanse varkenspest is niet alleen zeer besmettelijk, maar ook moeilijk te bestrijden omdat er geen vaccin beschikbaar is.

Diverse scenario’s

In Brabant, de provincie met de meeste gehouden varkens van Nederland en veel wilde zwijnen, is bezorgd gereageerd op de ontdekking in België. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zei vrijdagochtend tegen persbureau ANP dat de provincie de ontwikkelingen al nauwlettend in de gaten hield. Op dit moment bereidt de provincie zich voor op diverse scenario’s. Brabant gaat betrokkenen en het publiek informeren over de mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Dat in de Belgische provincie Luxemburg bij drie dode zwijnen en een verzwakt dier de varkenspest werd vastgesteld, is volgens minister Schouten een ernstige situatie voor België. EU-commissaris Andriukaitis (Gezondheid) onderhoudt nauw contact met de EU-lidstaten en bespreekt de kwestie maandag met Belgische ministers.