Afrikaanse Unie schorst Mali na militaire coup en dreigt met sancties

Assimi Goita. Beeld REUTERS

Eerder had de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) Mali al het lidmaatschap tijdelijk afgenomen vanwege de militaire staatsgreep. De Gemeenschap eist dat Mali snel weer democratisch wordt.

Het was de tweede militaire staatsgreep in Mali in minder dan een jaar tijd. De tijdelijke president en premier van Mali werden vorige week afgezet door kolonel Goita, die vervolgens door het constitutionele hof van Mali tot interim-president werd verklaard.

De VN en de AU vroegen eerder al om de onmiddellijke vrijlating van de president en de premier, die sinds september regeerden nadat Goita, in de nasleep van zijn eerste staatsgreep, onder flinke internationale druk had ingestemd met een machtsoverdracht aan een overgangsregering. Die moest nieuwe verkiezingen gaan voorbereiden, maar in plaats daarvan grepen Goita en een groep medesoldaten weer naar de macht. Hij beweert dat de verkiezingen van 2022 in het land wel door zullen gaan.

De aanhoudingen vergroten de politieke chaos in Mali, dat ook wordt geteisterd door geweld van jihadistische rebellen.