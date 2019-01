Afrikaanse Unie roept Congo op om bekendmaking verkiezingsuitslag uit te stellen

De AU zegt dat ze een delegatie naar Congo zal sturen. Die moet de conflictpartijen helpen om een uitweg te zoeken uit de huidige crisis.

Het eindresultaat van de presidents- en parlementsverkiezingen op 30 december 2018 blijft in Congo omstreden. Sinds de eerste resultaten bekend werden, gaan er beschuldigingen rond van verkiezingsfraude. De kiescommissie riep vorige week verrassend Félix Tshisekedi uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen, in plaats van grote favoriet Martin Fayulu.

Aanhangers van de tot winnaar van de Congolese presidentsverkiezing uitgeroepen Félix Tshisekedi houden posters met zijn foto omhoog. De verkiezingsuitslag in het land wordt fel betwist. Beeld AFP

Een analyse van uitgelekte data uit de kieslokalen zette recent de beschuldigingen van fraude kracht bij. De data zouden aantonen dat Fayulu met ongeveer zestig procent van de stemmen zou hebben gewonnen en niet Tshisekedi. Die laatste zou amper twintig procent hebben gehaald, berichtte de Financial Times dinsdag, net als de Franse zenders RFI En TV5.

‘De analyse duidt op enorme fraude’, schreef de Financial Times op basis van de datasets. Volgens Fayulu hebben de zittende president Joseph Kabila en Tshisekedi een deal gesloten, waardoor de verkiezingsuitslag zou zijn beïnvloed. Beiden ontkennen dat.

Nadat hij bijna achttien jaar aan de macht was geweest, mocht Kabila zich niet meer verkiesbaar stellen voor een nieuwe presidentiële termijn. Fayulu heeft intussen een protest ingediend tegen de uitslag bij het Constitutionele Hof. Hij weigert zich neer te leggen bij zijn nederlaag en heeft gevraagd om een hertelling.

Uniek verzoek

Het verzoek van de Afrikaanse Unie om de verkiezingsuitslag nog niet bekend te maken, is uniek. Nooit eerder bemoeide de organisatie zich met nationale aangelegenheden zoals de uitslag van verkiezingen. ‘De bijeengekomen vergadering van Afrikaanse staats- en regeringsleiders trekt de voorlopige uitslag van de verkiezingen die door de onafhankelijke verkiezingscommissie van Congo is bepaald, sterk in twijfel’, stelt de AU in een verklaring.