Afrikaanse bondgenoten krijgen cadeaus van Poetin, maar niet genoeg om economische zorgen weg te nemen

President Filipe Nyusi van Mozambique schudt de Russische president Vladimir Poetin vrijdag de hand op de Rusland-Afrikatop in St.-Petersburg. Beeld ANP / EPA

Poetin, die de Afrikaanse landen bij de aanvang van de top in St.-Petersburg ‘cruciale partners in een nieuwe wereldorde’ noemde, hoopt met cadeaus en beloften over meer samenwerking (‘zonder inmenging in elkaars interne aangelegenheden’) de banden tussen Rusland en de Afrikaanse landen flink aan te halen.

Die partners worden echter wel geraakt door de militaire beslissingen van Rusland. Zo vrezen Afrikaanse regeringen voor hoge voedselprijzen en verslechterde voedselzekerheid, nadat de Russen eerder deze maand uit de Russisch-Oekraïense graandeal zijn gestapt en vervolgens graansilo’s in Oekraïne onder vuur namen.

Op de topbijeenkomst kwam Poetin daarom, onder luid applaus, met een handreiking. ‘In de komende maanden zullen we Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Eritrea 25- tot 50 duizend ton gratis graan geven’, zei de Russische president. De giften maken deel uit van wat Poetin een ‘rechtvaardiger’ distributiesysteem noemt.

Onderkoelde reacties

Hoewel Poetin zijn belofte met trots aankondigde, is het de vraag of de donaties zoden aan de dijk zetten. Zorgen over de stijgende graanprijzen leven nog altijd, bijvoorbeeld bij president Sisi van Egypte. Zijn land is zwaar afhankelijk van Oekraïens graan en hoort niet bij de ontvangers van gratis graan uit Rusland. Vrijdag vroeg Sisi daarom aan de Russen om opnieuw een graandeal te sluiten met Oekraïne. Of Poetin daaraan gehoor geeft, is nog de vraag.

Ook vooraanstaande leden van de internationale gemeenschap reageren onderkoeld op de graangift van Poetin. Zo zei VN-baas António Guterres dat ‘een handvol donaties aan sommige landen’ geen correctie is voor de dramatische impact van het beëindigen van de graandeal. Volgens de VN zijn de wereldwijde voedselprijzen door de overeenkomst met 23 procent gedaald, maar zijn deze prijzen sinds Rusland de deal opblies alweer aan het stijgen.

Handel aanjagen

Hoewel veel Afrikaanse landen al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (en daarvoor) goede banden met Rusland onderhouden, hebben de Russen de afgelopen decennia maar weinig in Afrikaanse landen geïnvesteerd. Het afgelopen jaar werd er voor 18 miljard dollar met Afrika gehandeld, zei Poetin in zijn toespraak. Vergeleken met bijvoorbeeld China (282 miljard dollar aan handel in 2022) en de EU (312 miljard dollar) is dat weinig.

De Rusland-Afrikatop, die in 2019 voor het eerst gehouden werd, moet de handel tussen Afrika en Rusland aanjagen. Ook worden trouwe bondgenoten op de top overladen met cadeaus. Zo zegt Poetin, die Sub-Sahara-Afrika slechts één keer bezocht in de meer dan twintig jaar dat hij aan de macht is, ‘miljarden aan schulden’ van Afrikaanse landen aan Rusland kwijt te schelden. Emmerson Mnangagwa, de president van Zimbabwe, kreeg van Poetin een helikopter.

Staatsgreep Niger

Tijdens de topbijeenkomst kondigde in Niger een groep militairen aan dat zij de macht hebben gegrepen. Hoewel het nog onduidelijk is of die staatsgreep definitief voltrokken is, bood Wagnerleider Jevgeni Prigozjin de diensten van zijn huurlingenleger al aan.

Prigozjin, die zijn opstand tegen Poetin vorige maand staakte, was persoonlijk aanwezig in St.-Petersburg, waar hij breed grijnzend werd gefotografeerd met een hooggeplaatste functionaris die werkt voor de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De aanwezigheid van Prigozjin in Rusland laat niet alleen zien dat hij daar afspreekt met Afrikaanse vertegenwoordigers die voor de top naar St.-Petersburg afreisden, maar ook dat hij niet in ballingschap in Belarus leeft en ogenschijnlijk nog altijd aan het roer van de Wagnergroep staat. Voorafgaand aan de top zei hij nog dat er ‘geen vermindering van onze programma’s in Afrika is en die er ook niet zal komen’, en dat Wagner ‘zijn krachten zal verzamelen en naar Afrika zal vertrekken’.

Moskou heeft aangegeven dat Prigozjins leger niet zal stoppen met vechten voor Poetingezinde regimes als Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Russen hebben hun verzekerd dat de huurlingen ‘hun activiteiten in de nodige en vereiste aantallen zullen voortzetten’.